BGT 2027: ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड? भारत से टेस्ट सीरीज़ पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, नहीं खेलेेगी प्रैक्टिस मैच

भारत दौरे पर अगली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेगा. ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने साफ कहा है कि टीम के लिए उपमहाद्वीप जैसी परिस्थितियों में छोटा तैयारी कैंप ज्यादा काम का होगा. पांच टेस्ट की यह बड़ी सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होनी है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी से अपने तैयारी मॉडल पर काम कर रही है.

और पढ़ें

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत के खिलाफ यह सीरीज एक महीने से ज्यादा चलेगी. मुकाबले नागपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और रांची में होंगे, जबकि आखिरी टेस्ट अहमदाबाद में खेला जाएगा. दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया 2004-05 सीजन के बाद से भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है, ऐसे में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनकी तैयारी पर नजर रहना तय है.

इंटरव्यू में क्या बोले ऑस्ट्रेलियाई कोच?

मै​कडॉनल्ड ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा कि टीम को लगता है कि उसके पास इन परिस्थितियों में खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय रहेगा. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कोई प्रैक्टिस गेम नहीं खेलेगा और फोकस लोकेशन पर रहेगा. उनके मुताबिक तैयारी के लिए कुछ विकल्प हैं, क्योंकि टीम पहले यूएई जा चुकी है और पिछली बार भारत दौरे से पहले बेंगलुरु भी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस बात पर काम चल रहा है कि तैयारी का ढांचा कैसा होगा और खिलाड़ियों को कैसे मैनेज किया जाएगा.

Advertisement

क्लिक करें: इतिहास बदलने की तैयारी... वैभव सूर्यवंशी की जद में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड!

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के आगामी दौरों पर स्थानीय टीमों के खिलाफ टूर गेम्स खेलेगा. यानी भारत दौरे के लिए उन्होंने अलग रास्ता चुना है. 2023 के भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेंगलुरु के पास अलूर में कैंप लगाया था. मैकडॉनल्ड ने कहा कि अगर कोई समर्पित वेन्यू मिल जाए, जहां पहले टेस्ट या पूरी टेस्ट सीरीज जैसी परिस्थितियों को जितना हो सके उतना करीब से दोहराया जा सके, तो वही आदर्श तैयारी मानी जाएगी.

मैकडॉनल्ड ने आगे कहा कि ऐसे स्थान चुनते समय परिस्थितियों और मौसम का तालमेल होना जरूरी है. उनके मुताबिक टीम को भरोसा है कि वह सही जगह चुन लेगी, लेकिन अभी उस लोकेशन की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्यू कुह्नेमन, टॉड मर्फी, कूपर कोनोली, पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैथ्यू रेनशॉ भारत दौरे के लिए दावेदार नामों में शामिल हैं. कोच ने यह भी कहा कि जो खिलाड़ी भारत सीरीज के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मुकाबले की दौड़ में नहीं होंगे, उनसे उस समय Big Bash खेलने के बजाय भारत दौरे की तैयारी करने की उम्मीद रहेगी.

इसके अलावा, मैकडॉनल्ड ने कहा कि काफी कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट के बाद तय होगा, जब टीम यह देखेगी कि खिलाड़ी किस स्थिति में हैं. उन्होंने माना कि भारत में काम आ सकने वाले अलग स्किल सेट वाले कुछ दूसरे खिलाड़ी भी चुने जा सकते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं कि न्यूजीलैंड सीरीज खत्म करने वाला वही स्क्वॉड सीधे भारत आ जाए. उनका कहना था कि कुछ खिलाड़ियों पर अतिरिक्त तैयारी करनी होगी और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ही होगी, जहां Big Bash कमिटमेंट्स के साथ संतुलन भी बैठाना पड़ेगा. अब अगला कदम यही है कि तैयारी कैंप की जगह तय हो और फिर 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी अंतिम रूपरेखा पर आगे बढ़े.

---- समाप्त ----