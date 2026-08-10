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Anti Aging Pack: चेहरे से गायब हो जाएंगी झुर्रियां-झाइयां! रसोई में रखी इस चीज से बनाएं फेस पैक, हीरे-सी दमकेगी स्किन

Anti Aging Face Pack: झुर्रियां, फाइन लाइंस और डलनेस से परेशान हैं? अगर हां, तो आप रसोई में रखी 5-6 लौंग से शानदार एंटी-एजिंग फेस पैक बना सकते हैं. जानिए लौंग, कॉफी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी से बनने वाला ये वायरल पैक बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है.

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लौंग में कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो स्किन के लिए अच्छे रहते हैं. (Photo: ITG)
लौंग में कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो स्किन के लिए अच्छे रहते हैं. (Photo: ITG)

Anti Aging Pack: बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइंस और ढीलापन दिखना आम बात है. हालांकि, गलत लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, धूप और प्रदूषण की वजह से कई लोगों की स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है. साफ शब्दों में कहें तो आजकल महिलाओं के चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापे के निशान नजर आने लगते हैं. ऐसे में लोग महंगे एंटी-एजिंग क्रीम और सीरम का सहारा लेते हैं, लेकिन बहुत सी बार उनसे भी फायदा नहीं मिल पाता है. इतना ही नहीं, हर महीने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदना हर किसी के बजट में भी नहीं होता है. 

ऐसे में कई लोग किचन में मौजूद चीजों से तैयार घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. इन घरेलू नुस्खों में लौंग भी शामिल है. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर लौंग से तैयार किया जाने वाले एक फेश पैक का नुस्खा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये स्किन को अंदर से फ्रेश रखने के साथ-साथ डलनेस कम करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. हालांकि, ये कोई जादुई इलाज नहीं है और इसका असर हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग-अलग हो सकता है.

लौंग से तैयार करें एंटीऑक्सीडेंट लिक्विड
सबसे पहले 5 से 7 लौंग लें और उन्हें हल्का सा भून लें. अब इन्हें अच्छे से क्रश करके एक पैन में पानी के साथ डालें. इसमें एक चम्मच कॉफी मिलाकर कुछ मिनट तक उबालें. जब पानी अच्छी तरह तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके छान लें. चाहें तो इस पानी को एक साफ बोतल में भरकर कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं.

इसी पानी से बनाएं नेचुरल फेस पैक
इस लौंग वाले पानी में थोड़ा-सा बेसन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, थोड़ी-सी चीनी और कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. ध्यान रखें कि नींबू हर स्किन टाइप पर सूट नहीं करता है, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.

कैसे करें इस्तेमाल?
सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें. अब तैयार फेस पैक को पूरे चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें.

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क्या हो सकते हैं फायदे?

  • डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद कर सकता है.
  • स्किन को स्मूद और फ्रेश लुक दे सकता है.
  • डलनेस कम करने में मददगार हो सकता है.
  • स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकता है.
  • अगर आप इसे अपने रोजाना के स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनने पर ये स्किन को साफ-सुथरा दिखाने में मदद मिल कर सकता है. 

इन बातों का रखें ध्यान
घरेलू नुस्खे हर किसी की स्किन पर एक जैसा असर नहीं करते हैं. अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एलर्जी की समस्या है या पहले से कोई स्किन संबंधी समस्या है, तो इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें या स्किन एक्सपर्ट की सलाह लें. साथ ही, झुर्रियों और एजिंग के लिए केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय बैलेंस डाइट, पर्याप्त पानी, सनस्क्रीन और सही स्किन केयर रूटीन अपनाना भी जरूरी है.

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