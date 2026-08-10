'केबीसी' में प्रीति जिंटा को पड़ी अमिताभ बच्चन से डांट! एक्ट्रेस की इस हरकत से नाराज हैं बिग बी

'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन टेलीविजन पर एक बार फिर अपना पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति ला रहे हैं. शो का 18वां सीजन 10 अगस्त यानी आज से टीवी पर ऑन-एयर हो रहा है. सीजन का आगाज फिल्म बंटवारा 1947 की स्टारकास्ट सनी देओल, आमिर खान और प्रीति जिंटा से होने वाला है.

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केबीसी के शो से कई सारे प्रोमो सामने आए हैं, जिसमें आमिर, सनी और अमिताभ बच्चन एक-दूसरे के साथ मस्ती-मजाक करते दिखे. इसमें प्रीति जिंटा भी शामिल हुईं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से शो पर चार चांद लगाए. हालांकि शो में एक मोमेंट ऐसा भी आया, जब अमिताभ एक्ट्रेस से नाराज नजर आए.

क्यों नाराज हैं अमिताभ बच्चन?

शो का एक प्रोमो सामने आया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि उन्हें प्रीति जिंटा से शिकायत है. उनकी शिकायत ये है कि एक्ट्रेस उनके मैसेज का जवाब नहीं देती हैं. बिग बी ने प्रीति से कहा- हमको एक शिकायत है आपसे, शिकायत ये है कि 31 जनवरी को हम आपके जन्मदिन पर आपको बधाई देते हैं, और एक बार भी आपने उसका जवाब नहीं दिया.

अमिताभ बच्चन की बात सुनकर प्रीति थोड़ी देर के लिए सहम सी गईं. वो बेहद शॉक्ड रह गईं. उन्होंने सफाई देने की कोशिश भी की कि वो बिग बी के मैसेज का जवाब देती हैं, लेकिन मैसेज डिलीवर होने के एक हफ्ते बाद. इसके बाद अमिताभ बच्चन ने प्रीति जिंटा को किया एक 14 साल पुराना ट्वीट दिखाया, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दी थी.

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उस ट्वीट में अमिताभ ने लिखा था- प्रीति जिंटा आप जहां कहीं भी हैं, चूंकि आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं देने की सोच ली है...हा हा... जन्मदिन की बधाई...प्यार और खुशियां. इस प्रोमो को देख कई लोगों ने मजेदार कमेंट्स भी किए. एक ने तो लिखा कि अमिताभ बच्चन को प्रीति का जवाब नहीं आया, और हम सोच रहे हैं कि हमारी वाली ने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया.

कब आएगी बंटवारा 1947?

फिल्म बंटवारा 1947, 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी जिसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. इसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और शबाना आजमी जैसे कलाकार हैं. ये फिल्म राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट की है.

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