Phone Charge करते समय ये 10 गलतियां न करें, वरना बैरटरी और फोन दोनों को हो सकता है नुकसान

फोन हमारी रोज की जरूरत बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक फोन हमारे साथ रहता है. ऐसे में उसकी बैटरी खत्म न हो, इसके लिए हम दिन में एक या दो बार फोन चार्ज जरूर करते हैं.

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लेकिन फोन चार्ज करते समय हम कई ऐसी गलतियां करते हैं, जिन पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता. कभी खराब केबल इस्तेमाल करते हैं, कभी सस्ता चार्जर खरीद लेते हैं, तो कभी फोन को गर्म होने के बावजूद चार्जिंग पर लगा रहने देते हैं.

कुछ मामलों में इन गलतियों से सिर्फ चार्जिंग धीमी हो सकती है, जबकि खराब या नकली सामान, नमी और ज्यादा गर्मी फोन और बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. Apple और Google दोनों अपनी सुरक्षा गाइड में खराब केबल, खराब चार्जर, नमी और ज्यादा गर्मी से बचने की सलाह देते हैं.

आइए जानते हैं फोन चार्ज करते समय की जाने गलतियां.

सस्ते केबल के नुकसान

सिर्फ इसलिए कि केबल आपके फोन में लग रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छी है. खराब या क्षतिग्रस्त केबल से चार्जिंग में परेशानी हो सकती है. Google भी फोन के साथ मिली या भरोसेमंद और सही मानकों वाली केबल इस्तेमाल करने की सलाह देता है. अगर केबल कट गई है, उसके तार बाहर दिख रहे हैं या कनेक्टर खराब हो गया है, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

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खासकर तेज चार्जिंग वाले फोन में ऐसी केबल इस्तेमाल करना सही नहीं है जो उस फोन की जरूरत के मुताबिक चार्जिंग कैपेसिटी नहीं देती.

फोन गर्म हो रहा है तो रूक जाएं

चार्जिंग के दौरान फोन का थोड़ा गर्म होना सामान्य हो सकता है. लेकिन अगर फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. Apple के मुताबिक बहुत ज्यादा तापमान में फोन कुछ काम टेंप्रोरी रूप से बंद कर सकता है और ज्यादा गर्मी लंबे समय में बैटरी की उम्र पर असर डाल सकती है. अगर फोन बहुत गर्म हो रहा है, तो उसे ठंडी जगह पर रखें और जरूरत पड़ने पर चार्जिंग रोक दें.

तकिए या ब्लैंकेट से दूर

यह आदत खतरनाक हो सकती है. चार्जिंग के दौरान फोन और चार्जर से गर्मी निकलती है. अगर फोन को तकिए, कंबल या किसी ऐसी जगह के नीचे रख दिया जाए जहां हवा नहीं पहुंच रही, तो गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है.

Apple और Google दोनों फोन को चार्ज करते समय अच्छी हवा वाली जगह पर रखने और उसे कंबल या तकिए के नीचे न रखने की सलाह देते हैं. इसलिए रात में फोन चार्ज करते समय उसे बिस्तर पर दबाकर या तकिए के नीचे रखकर चार्ज न करें.

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पोर्ट में पानी चला गया तो ना करें चार्ज

यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अगर फोन के चार्जिंग पोर्ट में पानी या नमी है, तो केबल लगाने से परेशानी हो सकती है. Google के अनुसार फोन या चार्जिंग पोर्ट में नमी होने पर चार्जर हटाकर फोन को सूखने देना चाहिए. Apple भी कहता है कि फोन के गीला होने के बाद उसे पूरी तरह सूखने से पहले चार्ज नहीं करना चाहिए. फोन गीला होने पर उसे जल्दी सुखाने के लिए हेयर ड्रायर या किसी बाहरी गर्म हवा का इस्तेमाल भी न करें. Google इसकी सलाह नहीं देता.

ढीले चार्जिंग पोर्ट को नजरअंदाज करना

अगर चार्जिंग के दौरान केबल बार-बार निकल रही है या थोड़ा हिलाने पर चार्जिंग बंद हो जाती है, तो इसे सामान्य मानकर न चलें. चार्जिंग पोर्ट में धूल या गंदगी भी इसका कारण हो सकती है. गूगल के मुताबिक पोर्ट में कुछ फंसा हो तो उसमें कोई चीज डालकर निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर पोर्ट जला हुआ, पिघला हुआ या खराब दिखाई देता है, तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय अधिकृत सर्विस सेंटर से जांच करवाना बेहतर है.

चार्जर या फोन को धूप और गर्म जगह पर ना रखें

गर्म कमरे में या सीधे धूप में फोन चार्ज करना भी सही नहीं है. ऐपल के मुताबिक बहुत ज्यादा तापमान फोन के काम करने के तरीके को बदल सकता है और ज्यादा गर्मी लंबे समय में बैटरी की उम्र कम कर सकती है. इसलिए कार के डैशबोर्ड, खिड़की के पास सीधे धूप में या किसी गर्म उपकरण के पास फोन चार्ज करने से बचें.

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क्या रातभर फोन चार्ज करना गलत है?

आज के ज्यादातर स्मार्टफोन चार्जिंग को खुद मैनेज करते हैं और पूरी बैटरी होने के बाद चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं. इसलिए सिर्फ रातभर फोन चार्ज होने से फोन तुरंत खराब हो जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं है. लेकिन फोन को लंबे समय तक गर्म जगह पर चार्ज करना सही नहीं है. इसलिए फोन को बिस्तर या तकिए के नीचे रखने के बजाय खुली और हवा वाली जगह पर चार्ज करना बेहतर है.

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