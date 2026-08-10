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Aata Gud Cookies: बाजार के बिस्किट छोड़िए, घर पर आटे-गुड़ से बनाएं क्रिस्पी कुकीज, बच्चों को आएंगी खूब पसंद

Aata Gud Cookies: बाजार के मैदे वाले बिस्किट की जगह बच्चों के लिए घर पर आटा-गुड़ से कुकीज बनाएं. ये कुकीज बिना मैदा और चीनी के बनती है, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं बनती हैं. जानें गेहूं के आटे, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से ओवन या एयर फ्रायर में क्रिस्पी और हेल्दी बिस्किट बनाना का आसान तरीका क्या है.

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इन कुकीज को बनाने के लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)
इन कुकीज को बनाने के लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं है. (Photo: ITG)

Aata Gud Cookies: बच्चों को जब भी हल्की-फुल्की भूख लगती है, तो सबसे पहले बिस्किट या कुकीज की डिमांड होती है. लेकिन बाजार में मिलने वाले बिस्किट के पैकेट मैदा से बने होते हैं, जो बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में रोज बाजार से पैकेट वाले बिस्किट खरीदकर खिलाना माता-पिता को पसंद नहीं आता. ऐसे में क्यों न घर पर ही ऐसी कुकीज बना ली जाएं, जिनका स्वाद बच्चों को पसंद आए और इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान भी न जुटाना पड़े.आप घर के नॉर्मल आटे और गुड़ की मदद से स्वादिष्ट कुकीज तैयार कर सकते हैं. इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसमें मैदा की जगह गेहूं का आटा और चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. घर पर बनी होने की वजह से आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स या दूसरी चीजें भी मिला सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे घर पर बनाते हैं आटे की स्वादिष्ट कुकीज.

कुकीज बनाने के लिए चाहिए ये सामान

  • गेहूं का आटा- 1 कप
  • गुड़- स्वादानुसार
  • घी या मक्खन- जरूरत के अनुसार
  • दूध- थोड़ा सा
  • इलायची पाउडर- स्वाद के लिए
  • बादाम- बारीक कटे हुए
  • काजू- बारीक कटे हुए
  • किशमिश- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका:

1. एक बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें गुड़ और घी या मक्खन डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए सॉफ्ट आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा गीला न हो, वरना कुकीज को आकार देने में परेशानी हो सकती है.

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2. आटा तैयार करने के बाद उसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें और उन्हें हथेली से हल्का दबाकर कुकीज जैसी शेप दें. आप चाहें तो कांटे या कुकी कटर की मदद से इन पर अपना पसंदीदा डिजाइन भी बना सकते हैं. बच्चों को खिलाने के लिए इन्हें छोटा और अट्रैक्टिव शेप देना अच्छा आइडिया है.

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3. कुकीज को बेकिंग ट्रे पर थोड़ी दूरी बनाकर रखें. पहले से गर्म किए हुए ओवन में इन्हें तब तक बेक करें, जब तक इनके किनाके हल्के गोल्डन न हो जाएं. अलग-अलग ओवन में टेंपरेचर और समय थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए पहली बार बनाते समय कुकीज पर नजर रखें. कुछ रेसिपी में ऐसी कुकीज को करीब 160 डिग्री सेल्सियस पर 15-18 मिनट तक बेक किया जाता है.

4. अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. बस टेंपरेचर और समय अपने गैजेट के हिसाब से एडजस्ट करें.

5. इन घर की बनी कुकीज को बच्चों के शाम के स्नैक या टिफिन में भी रखा जा सकता है. ऊपर से कटे ड्राई फ्रूट्स डालने से इनका स्वाद और टेक्शचर दोनों बेहतर हो जाते हैं. हालांकि, गुड़ भी मीठा ही होता है, इसलिए इसे चीनी का पूरी तरह हेल्दी ऑप्शन मानकर जरूरत से ज्यादा खिलाना सही नहीं है. बच्चों को किसी भी मीठी चीज की मात्रा सीमित रखना बेहतर है.

6. कुकीज पूरी तरह ठंडी होने के बाद ही उन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखें. अगर गर्म कुकीज को तुरंत बंद डिब्बे में रख देंगे, तो अंदर भाप बनने से उनका कुरकुरापन कम हो सकता है. सही तरीके से स्टोर करने पर घर की बनी कुकीज कुछ दिनों तक स्नैक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं.

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