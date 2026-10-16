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UP के कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

कासगंज जिले के नगला माधो गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में देवर, भाभी और भतीजी की मौत हो गई. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. (Photo-ITG)
आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के कासगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में 11 साल की बच्ची भी शामिल है. यह हादसा सहावर थाना क्षेत्र के नगला माधो गांव में हुआ. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बिजली गिरने से देवर, भाभी और भतीजी की मौत

यह घटना गुरुवार की है. मृतकों की पहचान 35 साल के नीरज, 36 साल की रामवती और उनकी 11 साल की बेटी कशिश के रूप में हुई है. नीरज, रामवती के देवर थे. तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे.

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जानकारी के मुताबिक, तीनों खेत या घर के आसपास मौजूद थे. इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. तीनों इसकी चपेट में आ गए. हादसा इतना गंभीर था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार के तीन सदस्यों को एक साथ खोने से घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 11 साल की मासूम बच्ची कशिश की मौत से गांव के लोग भी दुखी हैं.

हादसे की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. आसपास के लोग पीड़ित परिवार के घर पहुंचने लगे. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से हर कोई दुखी है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं.

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया और पीएम के लिए कासगंज जिला मोर्चरी भेज दिया. मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव के लोग भी सदमे में हैं. खास तौर पर 11 साल की कशिश की मौत ने सभी को झकझोर दिया है.
 

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