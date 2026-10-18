'पापा से 5 साल बात नहीं की', पैरेंट्स की शादी पर सलमान खान ने खोला बड़ा राज, खिलाफ थे नाना

बिग बॉस 20 वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में, सलमान खान ने घर के अंदर हिंसा के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए कंटेस्टेंट्स की तारीफ की. अपनी बात रखने के लिए, एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जिसमें बताया गया कि उनके माता-पिता की शादी के बाद उनके नाना ने उनके पिता सलीम खान से पांच साल तक बात नहीं की थी.

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सलमान ने बताया कि उनके नाना सलीम से शादी करने के उनकी मां के फैसले से नाराज थे, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वाकांक्षी एक्टर थे। यह स्पष्ट करते हुए कि असहमति का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, एक्टर ने कहा, 'जब मेरे माता-पिता की शादी हुई, तो उसमें कोई धार्मिक अर्थ नहीं था. उसमें सिर्फ जो मेरे नाना थे, वो इस बात से परेशान थे यार, इनकी शादी एक अच्छे दिखने वाले आदमी से हो रही है, जो एक्टर बनना चाह रहा है और फिल्म इंडस्ट्री में है. उसके ऊपर से ऐतराज़ था.'

LATEST: #SalmanKhan talking about his conversation with his dad Salim Khan Salman shared his father, mother and his grandparent's story for an example, Golden heart in true sense ❤️ @BeingSalmanKhan | #BiggBoss20 https://t.co/nHVU26dKc3 — 𝚂𝚊𝚗𝚊𝚢𝚊 (@beingSanii) October 17, 2026

उन्होंने आगे बताया कि उनके नाना इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी बेटी को किस तरह के माहौल में रहना होगा. सलमान ने याद करते हुए कहा, 'नाना का ये था कि मेरी बेटी इस महल में कैसे रहेगी.' सलमान ने कहा कि उनके नाना ने पांच साल तक सलीम खान से बात नहीं की थी.

नाना ने क्या कहा?

इसके बाद एक्टर ने ये भी बताया कि जब डैड और मॉम एक बार लड़ाई हुई तो गुस्से में मायके चली गईं थीं. सलमान ने बताया कि उनके नाना ने फिर उनकी मां से कहा कि वो जब चाहे घर आ सकती हैं लेकिन लड़ाई के बाद कभी नहीं.

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सलमान के अनुसार, सोहेल खान के जन्म के बाद उनके नाना अंततः परिवार से मिलने आये. उस पल को याद करते हुए एक्टर ने कहा, 'तब वो आए माहिम से बांद्रा, जलेबी का डिब्बा लेकर, आए, फिर उन्हें ये पछतावा दिखाया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने अपने पोते-पोतियों के बड़े होने को मिस किया है.'

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