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12वीं पास और ग्रेजुएट निकले साइबर ठग, 403 करोड़ का कर चुके लेन-देन; चीनी गिरोह से जुड़े बड़े रैकेट का पर्दाफाश, झांसी में 6 अरेस्ट

Jhansi Cyber Crime News: झांसी पुलिस ने 403 करोड़ के साइबर फ्रॉड रैकेट का किया पर्दाफाश. चाइनीज हैंडलर्स के साथ मिलकर क्रिप्टो USDT में बदलते थे ठगी के पैसे, 6 छात्र गिरफ्तार.

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फॉरेन हैंडलर्स को भेजते थे करोड़ों का फ्रॉड मनी.(Photo:ITG)
फॉरेन हैंडलर्स को भेजते थे करोड़ों का फ्रॉड मनी.(Photo:ITG)

यूपी के झांसी में पिछले कई साल से चल रहे साइबर ठगों के गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे हैं. ठगों के इस गैंग में इंटर और ग्रेजुएशन करने वाले छात्र शामिल हैं और इनका चीन से भी कनेक्शन बताया जा रहा है. अब तक यह 403 करोड़ रुपये का साइबर क्राइम कर चुके. इनके पास से पुलिस को 7 मोबाइल और हिसाब किताब के रजिस्टर मिले हैं.

साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए झांसी पुलिस लगातार प्रयास में लगी हुई है. जिसके तहत शुक्रवार को झांसी के प्रेमनगर थाना पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य 3 भागने में सफल हो गए. 

सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) अरीबा नोमान के अनुसार, यह गैंग 56 खातों को चलाता है, जिसके खिलाफ पूरे देश से 325 शिकायतें मिली है. अब तक इन्होंने 403 करोड़ का साइबर क्राइम किया है. खास बात यह है कि इस गैंग में सभी पढ़ने वाले छात्र हैं. देखें VIDEO:- 

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महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी साइबर क्राइम से अर्जित रकम को फ्रीज होने से बचाने के लिए USDT में बदल कर फॉरेन कंट्री के हैंडलर में सौंप देते थे. इनके पास से पुलिस को मोबाइल और हिसाब किताब के रजिस्टर मिले हैं. पूछताछ कर इनके खिलाफ कार्रवाई  की जा रही है.

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