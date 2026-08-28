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झारखंडः JSSC-CGL परीक्षा गड़बड़ी में 4 गिरफ्तार, CID-SIT का एक्शन

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में अनियमितता के आरोप में CID की SIT ने चार सफल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. जांच टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अन्य संभावित लोगों की पहचान कर रही है.

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छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने JSSC परीक्षाओं को रद्द कर दिया. (File Photo-PTI)
छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने JSSC परीक्षाओं को रद्द कर दिया. (File Photo-PTI)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच टीम ने परीक्षा में सफल रहे चार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी पर परीक्षा में अनियमितता से जुड़े होने का आरोप है. एसआईटी मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं. परीक्षा में कथित अनियमितता की शिकायत मिली थी. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. जांच की जिम्मेदारी सीआईडी की एसआईटी को दी गई. टीम ने परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों और बाकी पहलुओं की जांच की. सफल अभ्यर्थियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रखी गई.

जांच के दौरान एसआईटी को कुछ अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर शक हुआ. इसके बाद इनसे पूछताछ की गई. जांच आगे बढ़ने पर चार सफल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों का कहना है कि इनकी भूमिका की जांच की जा रही है. गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से पूछताछ भी की जा रही है.

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एसआईटी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा में गड़बड़ी किस तरह हुई. इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. अभ्यर्थियों को किसी तरह का फायदा कैसे मिला. इसके लिए किन लोगों ने मदद की. जांच टीम इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है.

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परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं. उनके परीक्षा केंद्रों की जानकारी जुटाई जा रही है. परीक्षा में उनके प्रदर्शन की भी जांच हो रही है. दूसरे रिकॉर्ड से भी इसका मिलान किया जा रहा है. जांच टीम तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ले रही है.

पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी एसआईटी

चार अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद जांच और तेज हो गई है. एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है. परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान किसी तरह की मदद दी गई थी या नहीं. किसी बिचौलिए की भूमिका थी या नहीं. इन सभी पहलुओं पर भी टीम जांच कर रही है.

जांच टीम गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है. उनसे परीक्षा से जुड़ी जानकारी ली जा रही है. उनके संपर्क में रहे लोगों की भी जानकारी जुटाई जा सकती है. मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा सकती है. इससे मामले की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी.

एसआईटी की जांच अभी जारी है. ऐसे में आने वाले दिनों में और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है. जांच टीम हर पहलू की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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यह भी पढ़ें: गलत हैं तो जांच कर जेल भेजो पर बिना कसूर नौकरी क्यों छीनी? हाईकोर्ट से राहत मिलते ही बोले JPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर सौरभ सिंह

इस मामले में गिरफ्तार चारों अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए थे. उनकी गिरफ्तारी से परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं. सरकारी नौकरी की परीक्षा में गड़बड़ी का असर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पर पड़ता है. ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच जरूरी होती है.

सीआईडी की एसआईटी अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है. टीम यह भी देख रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं और कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी. फिलहाल चार सफल अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में नया मोड़ आया है.
 

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