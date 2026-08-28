LoC पर घुसपैठ की कोशिश, सेना की गोलीबारी के बाद उल्टे पैर भागे घुसपैठिए

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है. यह कोशिश नियंत्रण रेखा (LoC) के पास हुई. सेना के जवानों ने रुमलीधारा इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी. इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को चुनौती दी.

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घुसपैठियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने भी तुरंत जवाब दिया. सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद घुसपैठिए वहां से भागने पर मजबूर हो गए.

फायरिंग के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घुसपैठियों के भागने के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया. इसके बाद बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया. जवान जंगल और आसपास के इलाकों में तलाशी ले रहे हैं. घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए हर संभावित जगह की जांच की जा रही है. सेना ने इलाके में अतिरिक्त जवान भी भेजे हैं.

सुरक्षाबलों की टीमें अलग-अलग जगहों पर तलाशी कर रही हैं. घुसपैठियों के भागने वाले रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है. सेना ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर जवानों की नजर है. फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है.

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अतिरिक्त जवानों की गई तैनाती

सेना ने घुसपैठ की कोशिश को गंभीरता से लिया है. ऑपरेशन में और जवानों को शामिल किया गया है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है. सेना की टीमें लगातार इलाके में मौजूद हैं. घुसपैठियों की तलाश की जा रही है.

अभी तक किसी घुसपैठिए के पकड़े जाने की जानकारी नहीं है. सेना यह पता लगाने में जुटी है कि कितने लोग घुसपैठ की कोशिश में शामिल थे. उनके पास हथियार थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबल आसपास के इलाकों को भी खंगाल रहे हैं.

राजौरी का इलाका LoC के करीब होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है. यहां पहले भी घुसपैठ की कोशिशें सामने आती रही हैं. ऐसे में सेना और सुरक्षाबल लगातार सतर्क रहते हैं. जवानों की निगरानी के चलते इस बार भी घुसपैठ की कोशिश को समय रहते रोक दिया गया.

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सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद घुसपैठिए पीछे हट गए. इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना अब यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई घुसपैठिया इलाके में छिपा न रह गया हो. फिलहाल तलाशी अभियान जारी है. सुरक्षा बल पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं.



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