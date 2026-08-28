Kadhai Cleaning Tips: पेंच ढीला किए बिना ही चमकेगा कड़ाही का हैंडल! टूथपेस्ट में ये चीज मिलाएं, कालिख-चिकनाई की मोती परत होगी साफ

भारतीय किचन में कड़ाही का इस्तेमाल रोज ही तड़का लगाने, पूड़ियां तलने या सब्जियां भूनने के लिए होता है. ऐसे में कड़ाही के बाकी हिस्से की सफाई तो आसानी से हो जाती है, लेकिन इसके हैंडल के पास लगातार उड़ता तेल और धुआं जमा होता रहता है. समय बीतने के साथ यह तेल और मैल सूखकर एक बेहद मोटी, काली और चिपचिपी ग्रीसी परत का रूप ले लेते हैं, जिसे साधारण डिशवॉश साबुन या स्क्रबर से साफ करना नामुमकिन सा लगता है.

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अगर आपकी कड़ाही का हैंडल भी काला और चिपचिपा हो चुका है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपके घर में मौजूद सफेद टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा (या नमक) मिलाकर बनाया गया पेस्ट इस जमे हुए तेल का पक्का इलाज है. टूथपेस्ट में मौजूद माइल्ड अब्रेसिव और बेकिंग सोडा की कटिंग प्रॉपर्टीज बिना किसी मेहनत के 5 मिनट में इस जिद्दी चिकनाई को काट देती हैं. आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल करने की पूरी विधि.

सामग्री (Ingredients)

बेकिंग सोडा (मीठा सोडा) - 1 बड़ा चम्मच (बेकिंग सोडा न होने पर बारीक नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं)

सफेद टूथपेस्ट - 1 बड़ा चम्मच

डिशवॉश लिक्विड या विनेगर - 1 छोटा चम्मच

पुराना टूथब्रश या स्टील स्क्रबर - 1

गरम पानी - पोंछने के लिए

सफाई करने का तरीका

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एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच सफेद टूथपेस्ट, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डिशवॉश लिक्विड/विनेगर मिलाकर एक गाढ़ा क्लींजिंग पेस्ट तैयार कर लें.

कड़ाही के काले और चिपचिपे हैंडल तथा उसके आसपास के जोड़ पर इस पेस्ट की एक मोटी परत अच्छे से लगा दें.

पेस्ट लगाने के बाद कड़ाही को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन जमी हुई सख्त ग्रीस को ढीला कर देगा.

10 मिनट बाद एक पुराने टूथब्रश या स्टील स्क्रबर को हल्का सा पानी में भिगोएं और हैंडल पर जमे मैल को रगड़ें. आप देखेंगे कि काला और चिपचिपा मैल पपड़ी बनकर बहुत आसानी से निकलने लगेगा.

जहां पेंच या जोड़ होते हैं, वहां छिपी गंदगी को टूथब्रश के ब्रिसल्स की मदद से आसानी से खुरचकर निकालें.

अब कड़ाही को गरम पानी से धो लें या किसी सूती कपड़े को गरम पानी में भिगोकर हैंडल को अच्छे से पोंछ लें. आपका कड़ाही का हैंडल बिना मेहनत के बिल्कुल नया जैसा चमक उठेगा.

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