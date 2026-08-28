कल का मौसम: 29 अगस्त को यूपी में कहां होगी बारिश? मौसम विभाग का नया अपडेट

UP Weather 29 August: उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त को मानसून की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि 29 अगस्त के लिए प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी बारिश या अन्य मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पूर्वी यूपी में भी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि पश्चिमी यूपी में बादलों की आवाजाही के बीच स्थानीय स्तर पर बारिश होने के आसार हैं. कुल मिलाकर 29 अगस्त को प्रदेश में बारिश का दौर हल्का से मध्यम रहने की संभावना है.

30 अगस्त से बदल सकता है मौसम

29 अगस्त के बाद भी यूपी में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.

30 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसके बाद कुछ इलाकों में बारिश का असर बढ़ने के संकेत हैं.

31 अगस्त को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

वहीं, 1 सितंबर को भी पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

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इसके अलावा, 2 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी, दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है.



3 सितंबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

यूपी में आगे कैसा रहेगा मौसम?

कुल मिलाकर 29 अगस्त को यूपी में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना है.

खासतौर पर 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कई इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है.

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