Chole Masala Powder Recipe: घर पर बनाएं शुद्ध छोले का मसाला, एक चम्मच डालते ही खाने में आएगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

Chole Masala Powder Recipe: छोले भटूरे हों, छोले चावल या फिर मसालेदार चना करी खाने में सब टेस्टी लगते है, मगर लाख कोशिश के बावजूद होटल जैसा स्वाद घर पर बनने वाली सब्जियों में नहीं आता है. क्योंकि छोले का स्वाद काफी हद तक उसके मसाले पर निर्भर करता है, हालांकि बाजार में मिलने वाले छोले मसाले को आप घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
घर पर तैयार हुआ फ्रेश छोले मसाला पाउडर खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मसाले आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगे. आइए जानते हैं घर पर छोले मसाला पाउडर बनाने की आसान रेसिपी.
छोले मसाला पाउडर बनाने के लिए सामग्री
छोले मसाला पाउडर बनाने की विधि
छोले में कैसे करें इस्तेमाल?
करीब 250 से 300 ग्राम उबले हुए छोले की सब्जी बनाते समय 1 से 2 चम्मच घर का बना छोले मसाला पाउडर डाल सकते हैं. स्वाद के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है. यह मसाला छोले, चना मसाला और कई तरह की चटपटी चना करी में इस्तेमाल किया जा सकता है. घर पर तैयार किया गया यह मसाला न सिर्फ खुशबूदार होता है, बल्कि इसमें मसालों का स्वाद भी अपनी पसंद के अनुसार रखा जा सकता है.