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Chole Masala Powder Recipe: घर पर बनाएं शुद्ध छोले का मसाला, एक चम्मच डालते ही खाने में आएगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद

घर पर तैयार किया हुआ छोले मसाला खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा सकता है, धनिया, जीरा, लाल मिर्च और साबुत मसालों से बना यह मसाला खुशबूदार और स्वादिष्ट होता है. इसे बनाना बेहद आसान है और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके जरूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं.

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छोले का मसाला ही खाने का स्वाद बढ़ा देता है. (PHOTO:AI)
छोले का मसाला ही खाने का स्वाद बढ़ा देता है. (PHOTO:AI)

Chole Masala Powder Recipe: छोले भटूरे हों, छोले चावल या फिर मसालेदार चना करी खाने में सब टेस्टी लगते है, मगर लाख कोशिश के बावजूद होटल जैसा स्वाद घर पर बनने वाली सब्जियों में नहीं आता है. क्योंकि छोले का स्वाद काफी हद तक उसके मसाले पर निर्भर करता है, हालांकि बाजार में मिलने वाले छोले मसाले को आप घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

घर पर तैयार हुआ फ्रेश छोले मसाला पाउडर खाने का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मसाले आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगे. आइए जानते हैं घर पर छोले मसाला पाउडर बनाने की आसान रेसिपी.

छोले मसाला पाउडर बनाने के लिए सामग्री

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  • धनिया बीज – 40 ग्राम
  • जीरा – 15 ग्राम
  • सूखी लाल मिर्च – 20 ग्राम
  • काली मिर्च – 5 ग्राम
  • दालचीनी – 2 ग्राम
  • बड़ी इलायची – 2 नग
  • छोटी इलायची – 4 नग
  • लौंग – 5–6 नग
  • तेजपत्ता – 2 पत्ते
  • जायफल – ½ नग (छोटा टुकड़ा)
  • जावित्री – 1 छोटा टुकड़ा
  • सूखा अदरक पाउडर – 5 ग्राम
  • कसूरी मेथी – 3 ग्राम
  • हल्दी पाउडर – 5 ग्राम
  • हींग – ½ चम्मच
  • नमक – 1 चम्मच

छोले मसाला पाउडर बनाने की विधि

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  1. सबसे पहले एक कड़ाही को स्लो गैस पर गर्म करें. इसमें धनिया बीज, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी और छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और जावित्री डालकर हल्का भून लें.
  2. मसालों को लगातार चलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं. जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें. भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें.
  3. मसाले जब ठंडा हो जाए तो इन्हें मिक्सर जार में डालें और बारीक पीसकर पाउडर तैयार कर लें.
  4. अब इस पिसे हुए मसाले में सूखा अदरक पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, कसूरी मेथी और नमक डालें. सभी चीजों को एक बार फिर मिक्सर में चलाएं.
  5. तैयार छोले मसाला पाउडर को पूरी तरह सूखे और एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. इसे नमी से दूर रखें, ताकि मसाले की खुशबू और स्वाद लंबे समय तक बरकरार रहे.

छोले में कैसे करें इस्तेमाल?

करीब 250 से 300 ग्राम उबले हुए छोले की सब्जी बनाते समय 1 से 2 चम्मच घर का बना छोले मसाला पाउडर डाल सकते हैं. स्वाद के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है. यह मसाला छोले, चना मसाला और कई तरह की चटपटी चना करी में इस्तेमाल किया जा सकता है. घर पर तैयार किया गया यह मसाला न सिर्फ खुशबूदार होता है, बल्कि इसमें मसालों का स्वाद भी अपनी पसंद के अनुसार रखा जा सकता है.

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