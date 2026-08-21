'इमरान मसूद की विचारधार से इत्तेफाक नहीं', सपा में शामिल होते ही बरसे दामाद शायान

यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को गुरुवार के दिन तगड़ा झटका लगा. इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद ने समाजवादी पार्टी (सपा) का दामन थाम लिया है. सपा में शामिल होते ही शायान ने रिश्ते में श्वसुर लगने वाले इमरान मसूद के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है. शायान ने कहा है कि मैं इमरान मसूद की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता.

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उन्होंने कहा कि यूपी में अगर आप भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराना चाह रहे हैं, तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा. शायान मसूद ने आगे कहा कि लेकिन इमरान मसूद बोल रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ. अखिलेश यादव ही बीजेपी को हराएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आप अखिलेश यादव के ही खिलाफ बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि आप सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं.

शायान मसूद ने दावा किया कि इसीलिए इमरान मसूद को छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ थामा है. उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है. शायान मसूद ने कहा कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपा में आए हैं. हम यह लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे. शायान एक दिन पहले ही सपा में शामिल हो गए थे.

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यूपी की राजधानी लखनऊ में शायान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. यह घटनाक्रम इमरान मसूद के उस बयान के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा. इमरान मसूद की ओर से किए गए इस ऐलान के बाद से ही उनके दामाद शायान मसूद ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए थे.

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पिछले कुछ दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायान मसूद कांग्रेस छोड़कर किसी और दल का दामन थाम सकते हैं. हुआ भी यही. शायान मसूद अपने पिता शाजान मसूद के साथ सीधे लखनऊ पहुंचे और सपा कार्यालय में अखिलेश की मौजूदगी में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली. शायान, केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के पोते हैं. काजी, इमरान मसूद के चाचा लगते हैं.

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