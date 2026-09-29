Singh Tarot Rashifal 29 September 2026: लंबित धन प्राप्त हो सकता है, तेजी दिखाएंगे

सिंह

सिक्स ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए सुखद पलों को निर्मित करने और अन्य से श्रेष्ठ संवाद बनाए रखने में मददगार है. मनपसंद लोगों के साथ वक्त बिताएंग. भेंट के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. करीबियों का विश्वास जीतेंगे. नए ढंग से कार्य करने का प्रयास होगा. रिश्तों को मधुर बनाए रखने में आगे रहेंगे. दिल की बातें साझा कर पाएंगे.

और पढ़ें

आधुनिक तौरतरीकों को बढ़ावा देंगे. अपनों के साथ महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे. योजनाएं आत्मविश्वास से आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हल्की बातों को नजरअंदाज करेंगे. इच्छित लक्ष्य साधने पर फोकस बनाए रहेंगे. मनोवांछित उपलब्धियों को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मिलकर राह बनाने का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक अड़चनें कम होंगी. रोग मिटेंगे. ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक मामलों में आगे रहेंगे. लंबित धन प्राप्त हो सकता है. तेजी दिखाएंगे.

रिश्ते: घर वालों में सहयोग और विश्वास को बनाए रखेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. भेंट बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----