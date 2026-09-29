Kanya Tarot Rashifal 29 September 2026: खर्च पर अंकुश रखें, ठगी करने वालों से दूरी बढ़ाएं

कन्या

द टावर

आज का दिन आप के लिए आकस्मिक बदलावों को बढ़ाने वाला है. कार्य अवरोध बढ सकते है.. विरोधियों से सावधानी रखें. अप्रत्याशित घटनाक्रम से बचने के प्रयास बनाए रखें. लोगों की बातों में न आएं. दबाव में फैसले लेने से बचे. कारोबारी मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. वित्तीय मामलों पर फोकस रखें. संबंधियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें.

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आसपास पर नजर बनाए रखें. सेहत का ख्याल रखें. व्यावसायिक भेंट में सावधानी बनाए रखें. लेनदेन में चूक से बचें. अनावश्यक कार्यों में समय न दें. दिनचर्या को नियमित बनाए रखेंगे. कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता रखेंगे. संयमित गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. संतुलित ढंग से कार्य करेंगे. परिचित के साथ सीख सलाह बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी सावधानियों को बनाए रखें. नकारात्मक हालातों से बचें. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

आर्थिक स्थिति: आय मध्यम रहेगी. खर्च पर अंकुश रखें. ठगी करने वालों से दूरी बढ़ाएं. निर्णय में संकोच रहेगा.

रिश्ते: करीबियों से सहमति रखें. घर में सहजता बनाए रखेंगे. औरों की बातों पर ध्यान दें. अहंकार से बचें.

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