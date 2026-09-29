FBI की टॉप-10 वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ गैंगस्टर गोल्डी बराड़, गिरफ्तारी पर इतने करोड़ का इनाम

अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को अपनी 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल किया है. उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 10 लाख डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया है. गोल्डी बराड़ पर हत्या की साजिश, फिरौती वसूलने और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं.

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FBI के मुताबिक, सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का कामकाज संभालता है. यह गैंग अमेरिका, कनाडा और भारत समेत कई देशों में हत्या, रंगदारी, फिरौती और ड्रग्स के अवैध कारोबार जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा है.

FBI ने 28 सितंबर को गोल्डी बराड़ को अपनी टॉप-10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की सूची में शामिल किया. इस सूची में जगह पाने वाला वह 543वां भगोड़ा है. फिलहाल गोल्डी बराड़ फरार है. उसकी तलाश के लिए अमेरिकी एजेंसियां जुटी हुई हैं.

अमेरिका की अदालत में दर्ज है केस

गोल्डी बराड़ के खिलाफ लॉस एंजिल्स की फेडरल कोर्ट में केस दर्ज है. उस पर गैंग बनाकर साजिश रचने, फिरौती के लिए कारोबार में दखल देने और ड्रग्स की तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ पिछले साल 1 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था. अमेरिकी जांच एजेंसियों का कहना है कि गोल्डी बराड़ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए उत्तरी अमेरिका में आपराधिक नेटवर्क संभालता है. इस गैंग पर सोची-समझी साजिश के तहत हत्याएं करने, अंधाधुंध गोलीबारी करने और लोगों को डरा-धमकाकर वसूली करने के गंभीर आरोप हैं. हालांकि, ये सभी आरोप जांच के दायरे में हैं और अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है.

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37 आरोपियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई

जुलाई 2026 में 'ऑपरेशन हार्डबॉल' के तहत अमेरिका में एक बड़ा एक्शन हुआ था. इसके तहत भारत से जुड़े तीन बड़े आपराधिक गिरोहों के 37 लोगों के खिलाफ आरोप सार्वजनिक किए गए थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी शामिल थे. इस बड़ी कार्रवाई के बाद कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन गोल्डी बराड़ समेत कुछ अन्य लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं.

इस पूरे मामले में FBI कनाडा की पुलिस और लॉस एंजिल्स पुलिस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी कर रही है. अमेरिकी एजेंसी ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास गोल्डी बराड़ के बारे में कोई खबर या सुराग है, तो वे तुरंत जानकारी दें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. साथ ही, उसकी गिरफ्तारी में मदद करने पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपये का भारी इनाम देने का ऐलान किया गया है.



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