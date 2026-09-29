Tula Tarot Rashifal 29 September 2026: लेन-देन में सक्रियता लाएंगे, आय मे वृद्धि होगी

तुला

ऐस ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए नए प्रयासों को बनाए रखने और अच्छी शुरूआत कर पाने में सहयोगी है. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. जरूरी फैसले लेने में सहज रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कारोबारी सक्रियता बढ़ाए रखेंगे. तैयारी के साथ महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. नई शुरूआत कर सकते हैं. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

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दोस्तों से भेंट होगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. अपनों के लिए सहजता बनी रहेगी. करीबी लोगों का समर्थन बना रहेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. सभी की मदद का भाव बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यापार में सक्रियता बनाए रखेंगे. अलग अंदाज में कार्य करने की सोच रहेगी. वातावरण अनुकूल बना रहेगा.

स्वास्थ्य: रोग दोष दूर होंगे. जांच सकारात्मक रहेंगी. व्यक्तित्व एवं खानपान आकर्षक रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में तेजी रहेगी. लेनदेन में सक्रियता लाएंगे. आय मे वृद्धि होगी.

रिश्ते: घरवालों का सहयोग रहेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा. मेहमान का आना होगा.

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