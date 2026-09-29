Kumbh Tarot Rashifal 29 September 2026: बेहतर शुरुआत के मौके बनेंगे, उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी

कुंभ

टेंपरेंस

आप का दिन आप के लिए सभी के साथ बेहतर संतुलन बनाए रखने और एकाग्रत से कार्य करने का सूचक है. आत्मविश्वास बना रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने का भाव रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में सकारात्मकता से परिणाम संवारेंगे. उद्योग कार्यों पर जोर होगा. व्यक्त्त्वि प्रभावी बना रहेगा. करीबियों का साथ मिलेगा. दोस्तों से भेंट बढ़ाएंगे. आपसी भरोसा बढ़ेगा.

और पढ़ें

कारोबारी विस्तार पर बल होगा. व्यकितगत संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. लोगों से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. घर में सक्रियता बनाए रखेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. बेहतर शुरुआत के मौके बनेंगे. उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश रहेगी. सूचनाओं व जानकारियों का लाभ उठाने पर जोर होगा. सबके साथ सुखद समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य: आलस्य से बचेंगे. हल्का भोजन लेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. योग व्यायाम की आदत बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबार बढ़त पर रहेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां संवरेंगी. विविध मामलों पर फोकस बढ़ेगा.

रिश्ते: घर में समय दें. करीबियों से भेंट के मौके बनेंगे. रिश्तों को मधुर बनाए रखें. सहकार बढ़ाए रखेंगे.

---- समाप्त ----