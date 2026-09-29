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Makar Tarot Rashifal 29 September 2026: कारोबार में उधार से बचे, व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 September 2026: तैयारी और सतर्कता से आगे बढ़ें. करीबियों का समर्थन बनाए रखें. गोपनीयता पर जोर रहेगा. बयानबाजी व अफवाह में नहीं आएं. कामकाज सामान्य बना रहेगा. खानपान में संतुलन रखेंगे. रुटीन बनाए रखें.

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capricorn horoscope
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मकर  
टू आफ पेंटाकल्स
आज का दिन आपके लिए अन्य की अपेक्षओं को पूरा करने पर फोकस बनाए रखने का संकेतक है. काम में गंभीरता बढ़ाए रहेंगे. लोगों की नजर आप पर बनी रहेगी. जिम्मेदारी का भाव बल पाएगा. कारोबारी परिस्थितियों में मिलाजुला अनुभव होगा. करीबियों के व्यवहार से निराश न हों. भावनात्मक उलझन अनुभव कर सकते हैं. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी.

आर्थिक स्तर साधारण रहेगा. व्यवस्था से तालमेल रखें. रिश्तों को निभाने में धैर्य बनाए रखें. संबंधों में कठिनाई बनी रह सकती है. तैयारी और सतर्कता से आगे बढ़ें. करीबियों का समर्थन बनाए रखें. गोपनीयता पर जोर रहेगा. बयानबाजी व अफवाह में नहीं आएं. कामकाज सामान्य बना रहेगा. खानपान में संतुलन रखेंगे. रुटीन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहें. शारीरिक कार्यों में अनुशासन लाएं.

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कारोबारी सफलता बनी रहेगी, प्रस्तावों की प्राप्ति होगी
दिनचर्या सुधरेगी, खानपान भव्य रहेगा
सकारात्मक बनेंगी, उपलब्धियों को बढ़ाएंगे
बातचीत में पहल बनाए रहेंगे, संवेदनशीलता से काम लें
कार्यों पर नियंत्रण में बढ़ाएंगे, विभिन्न परिणाम हित में रहेंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबार में उधार से बचे. व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा. निर्देशों की अवहेलना न करें.

रिश्ते: घर में लापरवाही से बचें. रिश्तों में ढिलाई न दिखाएं. परिवार में खुशी बनाए रखें.

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