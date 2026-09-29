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Dhanu Tarot Rashifal 29 September 2026: लक्ष्य पाने के अवसर बढ़ेंगे, प्रभावपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 29 September 2026: अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर बनाए रखेंगे. दोस्तों के साथ सुखद यादें बांटेंगे. लक्ष्य पाने के अवसर बढ़ेंगे. प्रभावपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे.

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
नाइट आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए विभिन्न कार्यों में पहल बनाए रखने और प्रतिभा से परिणाम संवारने में सहयोगी है. सबसे बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. वातावरण ऊर्जावान बना रहेगा. सभी की उम्मीदों पर खरेन उतरने की कोशिश बनाए रखेंगे. वरिष्ठ मददगार रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. करियर व्यवसाय में अपेक्षा से अच्छा परिणाम पाएंगे.

मनपसंद लोगों व साथियों से भेंट होगी. पेशेवर प्रशिक्षण की भावना बनाए रखेंगे. अनुकूलन का लाभ उठाएंगे. स्वजनों के साथ सुखद अवसर बनेंगे. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर बनाए रखेंगे. दोस्तों के साथ सुखद यादें बांटेंगे. लक्ष्य पाने के अवसर बढ़ेंगे. प्रभावपूर्ण स्थिति को बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सुधार पाएगा. शारीरिक अवरोध कम होंगे. शारीरिक दोषो में कमी आएगी.

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आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बचत पर ध्यान देंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक परिणाम पक्ष में रहेगा. लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सभी मदद बनाए रखेंगे.

रिश्ते: घरवालों से श्रेष्ठ पल साझा करेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे. आपसी मदद बढ़ेगी.

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