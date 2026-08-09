'शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?' एथेनॉल के पक्ष में BJP सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल

MP News: मध्यप्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से BJP सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. रीवा एयरपोर्ट पर कोलकाता-रीवा-भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ के दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने इथेनॉल मिश्रण और शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर मंच से ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

दरअसल, रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता से 72 सीटर विमान रीवा पहुंचा और यहां से भोपाल के लिए रवाना हुआ. इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और बुनियादी ढांचे के विकास की सराहना की.

अपने संबोधन में सांसद ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की सरकारी नीति का जोरदार समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ब्राजील जैसे देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय वाहन भी पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने में सक्षम हैं.

मंच से दी तीखी प्रतिक्रिया

इथेनॉल मिश्रण के विरोध और शुद्ध पेट्रोल की मांग पर बोलते-बोलते सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल बिगड़ गए. उन्होंने मंच से कहा, ''शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?'' देखें VIDEO:-

जिस समय सांसद जनार्दन मिश्रा यह भाषण दे रहे थे, उस समय मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा बागड़ी, सतना सांसद गणेश सिंह सहित कई विधायक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

Advertisement

जनार्दन मिश्रा इससे पहले भी कई मौकों पर अपने अजीबोगरीब और बेबाक बयानों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रह चुके हैं.

यह भी पढ़ें: '15 लाख के करप्शन की न करो शिकायत', देखें क्या बोले BJP सांसद जनार्दन मिश्रा

सांसद के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी बहस छिड़ गई है. विपक्षी दल भी इस अमर्यादित भाषा को लेकर सांसद और सत्ताधारी दल पर हमलावर होने की तैयारी में हैं.

---- समाप्त ----