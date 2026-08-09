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'शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?' एथेनॉल के पक्ष में BJP सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल

Rewa BJP MP Janardan Mishra Controversial Statement: रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा एयरपोर्ट कार्यक्रम में एथेनॉल और पेट्रोल को लेकर विवादित बयान दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

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रीवा एयरपोर्ट पर मंच से दिया सांसद ने विवादित बयान.(Photo:ITG)
रीवा एयरपोर्ट पर मंच से दिया सांसद ने विवादित बयान.(Photo:ITG)

MP News: मध्यप्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से BJP सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. रीवा एयरपोर्ट पर कोलकाता-रीवा-भोपाल हवाई सेवा के शुभारंभ के दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने इथेनॉल मिश्रण और शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर मंच से ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता से 72 सीटर विमान रीवा पहुंचा और यहां से भोपाल के लिए रवाना हुआ. इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और बुनियादी ढांचे के विकास की सराहना की.

अपने संबोधन में सांसद ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की सरकारी नीति का जोरदार समर्थन किया. उन्होंने कहा कि ब्राजील जैसे देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय वाहन भी पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने में सक्षम हैं. 

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मंच से दी तीखी प्रतिक्रिया 
इथेनॉल मिश्रण के विरोध और शुद्ध पेट्रोल की मांग पर बोलते-बोलते सांसद जनार्दन मिश्रा के बोल बिगड़ गए. उन्होंने मंच से कहा, ''शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?'' देखें VIDEO:- 

जिस समय सांसद जनार्दन मिश्रा यह भाषण दे रहे थे, उस समय मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री प्रतिभा बागड़ी, सतना सांसद गणेश सिंह सहित कई विधायक और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

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जनार्दन मिश्रा इससे पहले भी कई मौकों पर अपने अजीबोगरीब और बेबाक बयानों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रह चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: '15 लाख के करप्शन की न करो शिकायत', देखें क्या बोले BJP सांसद जनार्दन मिश्रा

सांसद के इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी बहस छिड़ गई है. विपक्षी दल भी इस अमर्यादित भाषा को लेकर सांसद और सत्ताधारी दल पर हमलावर होने की तैयारी में हैं.

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