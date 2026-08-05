Haircare Tips: बारिश के मौसम में डैंड्रफ और खुजली से हैं परेशान? दही में मिलाकर लगाएं फिटकरी और अजवाइन, जानें इस्तेमाल का तरीका

Haircare Tips: बारिश के मौसम में बालों के झड़ने की समस्या ज्यादा हो जाती है और खुजली भी बढ़ जाती है. इसके अलावा बालों में सफेद रूसी झड़ना या स्कैल्प का गंदा महसूस होना आजकल बहुत आम समस्या है. ऐसे में कई लोग महंगे शैंपू और हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में रसोई में मौजूद कुछ चीजों को भी स्कैल्प की देखभाल के लिए इस्तेमाल करने का जिक्र मिलता है.

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पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि स्कैल्प की देखभाल के लिए नेचुरल चीजें सबसे ज्यादा कारगर होती हैं, जिनके लिए हमें अधिक पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं. अगर आप भी डैंड्रफ, सिर की खुजली या स्कैल्प की सफाई को लेकर परेशान रहते हैं तो आप आपके घर में मौजूद अजवाइन, छाछ, नींबू और फिटकरी का हेयर मास्क या लेप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे बनाया जाता है ये मास्क?

इस नुस्खे के लिए 2 चम्मच अजवाइन को हल्का पीस लें. अब इसमें 3 से 4 चम्मच छाछ या दही, 1 चम्मच नींबू का रस और एक चुटकी फिटकरी पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बालों की जड़ों और पूरे स्कैल्प पर अच्छी तरह लगाएं. करीब 20 से 30 मिनट बाद माइल्ड शैंपू से अपने बाल धो लें.

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कितनी बार करें इस्तेमाल?

इस देसी हेयर मास्क को आमतौर पर हफ्ते में एक बार लगाने की सलाह दी जाती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें हमें घर में ही मिल जाती है और इससे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है.

आखिर इस नुस्खे को खास क्यों माना जाता है?

आयुर्वेदिक परंपराओं में अजवाइन को उसके खास गुणों के लिए जाना जाता है. वहीं छाछ या दही का इस्तेमाल लंबे समय से स्कैल्प को साफ रखने के लिए किया जाता रहा है.

नींबू और फिटकरी भी घरेलू नुस्खों में सिर की साफ-सफाई और देखभाल का हिस्सा रहे हैं. माना जाता है कि इन चारों चीजों का संतुलित मिक्सर स्कैल्प की सफाई बनाए रखने और बालों की जड़ों की देखभाल में मददगार हो सकता है.

सिर्फ लेप लगाने से नहीं बनेंगे बाल हेल्दी

अगर आप चाहते हैं कि बाल लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रहें, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना काफी नहीं है. अच्छी डाइट लें, भरपूर पानी पिएं, स्ट्रेस कम लें, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. ये सभी चीजें भी बालों की अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

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यह जानकारी आयुर्वेदिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. इसके असर हर शख्स में अलग-अलग हो सकते हैं. अगर आपको स्कैल्प पर किसी तरह की एलर्जी, घाव या कोई गंभीर समस्या है, तो कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले पैच टेस्ट करें और जरूरत पड़ने पर स्किन एक्सपर्ट की सलाह लें.

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