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गाजियाबाद: नाम के साथ ‘भाई’ न बोलने पर विवाद, खूनी संघर्ष में शख्स की मौत

गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में रविवार शाम मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. दोनों ओर से लाठी-डंडों के साथ चाकू और तलवार से हमला किए जाने की बात सामने आई है. जिसमें एक युवक की मौत हो गई.

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देवेंद्र शर्मा, जिनकी खूनी संघर्ष में हत्या कर दी गई. (Photo: Screengrabs)
देवेंद्र शर्मा, जिनकी खूनी संघर्ष में हत्या कर दी गई. (Photo: Screengrabs)

गाजियाबाद के मुरादनगर थान क्षेत्र के कन्नौजा गांव में रविवार शाम 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. फिर धारदार हथियारों से भी हमला किया गया. इस मारपीट में घायल करीब 55 वर्षीय देवेंद्र शर्मा की उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं.

बताया जा रहा है कि नाम के साथ ‘भाई’ न बोलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. रविवार शाम करीब 4 बजे कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई. इस दौरान चाकू और तलवार से हमला किए जाने की बात भी सामने आई है.

तनाव को देखते हुए की गई पुलिस की तैनाती
झड़प में देवेंद्र शर्मा समेत कई लोग घायल हो गए. घायलों में अंकित शर्मा और सचिन शर्मा के नाम भी सामने आए हैं. सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देवेंद्र शर्मा की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मुरादनगर थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

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एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि कन्नौजा गांव में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी. जिसमें एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं. मामले में वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. 

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