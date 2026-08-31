Aaj ka Rashifal 31 अगस्त 2026: कन्या राशि वालों के व्यापार में तेजी आएगी, जानें आज कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

मेष

हर काम सावधानी से करें. विदेश से संबंधित काम बनेंगे. आपका मान-यश और बढ़ेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में में नुकसान हो सकता है.

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जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

वृष

परिवार की सलाह से काम करें लाभ होगा. धन लाभ का योग है. यात्रा के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

मिथुन

उधार लेनदेन से बचें. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

कर्क

योजनाएं आपकी सफल होंगी. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- ऊं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें

सिंह

प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. संतान को लेकर चिंता रहेगी. हर काम सावधानी से करेंय. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- शिवजी को जल अर्पित करें

कन्या

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. योजना बना कर काम को आगे बढ़ाएंगे. मन की परेशानियां दूर होंगी. रिश्ते मजबूत होंगे. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- बादमी

उपाय- किसी गरीब को आटे का दान करें

तुला

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें

शुभ रंग- सिल्वर कलर

उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

वृश्चिक

आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत को लेकर चिंता रहेगी. मित्रों की सहायता से काम बनेगा. रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- मरून

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

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धनु

धान लाभ का योग बन रहा है. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में हर काम सावधनी से करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

मकर

नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरु होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

भाग्य का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा. मन की टेंशन दूर होगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार में लाभ होगा.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मीन

हर काम सावधानी से करें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

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आज का उपाय

परिवार की सुख समृद्धि के लिए कजरी तीज के दिन महिलाएं व्रत रखें. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. शिवजी को सफेद वस्त्र और मां को लाल चुनरी अर्पित करें. परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें.

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