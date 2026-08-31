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एक मंच पर PM मोदी, जिनपिंग और पुतिन, बिश्केक में SCO सम्मेलन, किन अहम मुद्दों पर होगी बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन समेत कई बड़े नेता किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल सहयोग के साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की उम्मीद है.

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SCO समिट के लिए बिश्केक में जुटे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेता.(File Photo)
SCO समिट के लिए बिश्केक में जुटे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेता.(File Photo)

मध्य एशिया में आज बड़े नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया के अन्य नेता आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

दो दिवसीय यह शिखर सम्मेलन 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हो रहा है. इसी दौरान संगठन अपने अस्तित्व के 25 साल पूरे होने का भी जश्न मना रहा है. बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पार खतरों के साथ व्यापार, ऊर्जा, परिवहन संपर्क और डिजिटल सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय घटनाक्रम भी नेताओं की बातचीत में शामिल हो सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को बिश्केक पहुंचे. एयरपोर्ट पर किर्गिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्ष अदिलबेक कासिमालियेव ने उनका स्वागत किया. इस दौरान पारंपरिक किर्गिज नृत्य की प्रस्तुति भी हुई.

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वंदे मातरम से प्रधानमंत्री का स्वागत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर बताया कि प्रधानमंत्री SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि SCO शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देश, 15 साझेदार देश और 2 पर्यवेक्षक देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए शामिल हो रहे हैं. होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत ‘वंदे मातरम’ के नारों से हुआ. उन्होंने देशभक्ति गीत ‘मां तुझे सलाम’ पर योग प्रस्तुति भी देखी. इसके बाद भगवान शिव पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. भारत से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि वह क्षेत्र के लिए भारत के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, जो सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है. उन्होंने ऐसे क्षेत्र की जरूरत पर भी जोर दिया था, जो “आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद” से मुक्त हो. उनके मुताबिक, ये खतरे शांति और स्थिरता के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं.

शी, पुतिन समेत कई बड़े नेता बिश्केक में

शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन समेत कई प्रभावशाली नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. क्रेमलिन के प्रवक्ता यूरी उशाकोव के मुताबिक, पुतिन की पेजेश्कियन और शी जिनपिंग के साथ अलग-अलग बातचीत भी होने की उम्मीद है.वहीं, प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, व्लादिमीर पुतिन और SCO के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं.

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