US और इजरायल के खिलाफ एकजुट हों मुस्लिम देश, ईरान के सुप्रीम लीडर की अपील

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मुस्लिम देशों से इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है. उन्होंने इस्लामिक देशों के नेताओं से अपने ‘असली दुश्मन’ को पहचानने और उसका सामना करने को कहा है.

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ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक, खामेनेई ने तेहरान में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल इस्लामिक देशों के धार्मिक नेताओं को लिखे पत्र में यह अपील की. उन्होंने अमेरिका और इजरायल को सभी इस्लामिक देशों का दुश्मन बताया और कहा कि इस्लामिक देशों के शासकों को अपने असली दुश्मन को पहचानना, उसकी योजनाओं को समझना और उसका सामना करना चाहिए.

छह महीने पहले अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले में खामेनेई के पिता और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत हुई थी. इसके बाद से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. युद्ध के दौरान ईरान ने पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में ठिकानों को निशाना बनाया और होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही सीमित की. तेहरान ने पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का भी विरोध किया है.

वेस्ट बैंक में पत्रकारों पर हमला

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शनिवार को एनबीसी के मुताबिक, मध्य वेस्ट बैंक में उसके न्यूज क्रू पर इजरायली बसने वालों ने हमला किया. टीम उस फिलिस्तीनी महिला का इंटरव्यू कर रही थी, जिसने कहा था कि उसे अपने घर से निकाल दिया गया. एनबीसी के संवाददाता मैट ब्रैडली, दो अन्य क्रू सदस्यों और महिला को चोटों के बाद इलाज कराया गया.

इजरायली सेना ने कहा कि उसे फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबरों की जानकारी है, लेकिन उसने एनबीसी क्रू पर हुए कथित हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा की निंदा की.

एक अन्य घटना में इजरायली बसने वालों ने ब्रिटिश कार्यकर्ता फिन जोगिन को शनिवार को एक फिलिस्तीनी गांव से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. वकील इनबार शेक्ड वार्डी ने आरोप लगाया कि उसे करीब आधे घंटे तक एक शेड में बंद रखा गया. बसने वालों ने जोगिन पर एक बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगाया, जिसे वार्डी ने खारिज किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना सुनवाई के उसे निर्वासित करने का फैसला किया. ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उसके अधिकारियों ने मामला इजरायली अधिकारियों के सामने उठाया है.

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