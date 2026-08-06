राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 16 करोड़ के कर्ज में डूबे, बैंक ने चिपकाया संपत्ति नीलाम करने का नोटिस

अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. नौ करोड़ रुपये से जुड़े चेक बाउंसिंग केस के बाद अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन पर लोन वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है.

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शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच ने उनकी दो बड़ी संपत्तियां को नीलाम करने के लिए नोटिस चिपका दिया है. राजपाल पर बैंक का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का कर्ज बकाया था. राजपाल यादव ने ये लोन फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिया था.

राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें

बैंक के रिकवरी अधिकारी शाहजहांपुर स्थित राजपाल के पैतृक गांव पहुंचे. वहां रिकवरी अधिकारियों ने अभिनेता की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चिपकाया. बैंक का दावा है कि ये राशि लिए गए लोन और उस पर देय ब्याज सहित है.

जानकारी के मुताबिक, शाहजहांपुर में राजपाल की दो संपत्तियां हैं. एक शहर में है. गांव में उनका खेत और मकान है. शाहजहांपुर में उनकी दोनों संपत्तियों की कीमत 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए बताई गई है. इस संपत्ति की नीलामी नौ सितंबर 2026 को ऑनलाइन की जाएगी.

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राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया था. शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में भी उनकी संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है. बैंक अब नियमानुसार आगे की वसूली प्रक्रिया पूरी करेगा. अगर ठीक समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि जिस कंपनी के मालिक का चेक बाउंस हुआ था वो भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. इस मामले में राजपाल यादव की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. देखना होगा कि राजपाल इस पर क्या कहते हैं. वहीं, राजपाल यादव के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलमक टू द जंगल' में नजर आए थे.

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रिपोर्ट- विनय