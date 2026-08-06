scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 16 करोड़ के कर्ज में डूबे, बैंक ने चिपकाया संपत्ति नीलाम करने का नोटिस

राजपाल यादव पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार रुपये का कर्ज बकाया है, जिसके कारण बैंक ने शाहजहांपुर और मुंबई में उनकी दो बड़ी संपत्तियों को नीलाम करने का नोटिस जारी किया है.

Advertisement
X
कब छटेंगे गम के बादल? (Photo: Social Media)
कब छटेंगे गम के बादल? (Photo: Social Media)

अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. नौ करोड़ रुपये से जुड़े चेक बाउंसिंग केस के बाद अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उन पर लोन वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है.

शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच ने उनकी दो बड़ी संपत्तियां को नीलाम करने के लिए नोटिस चिपका दिया है. राजपाल पर बैंक का 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का कर्ज बकाया था. राजपाल यादव ने ये लोन फिल्म 'अता पता लापता' के लिए लिया था.

राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें

सम्बंधित ख़बरें

Rajpal Yadav, Palak Purswani
Film Wrap: राजपाल को 3 महीने की जेल, ईशा सेंटर में हुई एक्ट्रेस की शादी
Rajpal Yadav
जेल जाएंगे राजपाल, अक्षय संग डाला वीडियो, बोले- रंग जमाना है
राजपाल यादव को HC से राहत नहीं, चेक बाउंस मामले में जेल
Rajpal Yadav going back to jail again as high court maintains conviction
राजपाल यादव को 3 महीने की जेल, चेक बाउंस केस में कोर्ट से झटका
Rajpal Yadav Charlie chaplin popular quote
'ताकि कोई मुझे रोते हुए न देख सके', मुंबई की बारिश में दिखे राजपाल यादव, बयां किया दिल का दर्द

बैंक के रिकवरी अधिकारी शाहजहांपुर स्थित राजपाल के पैतृक गांव पहुंचे. वहां रिकवरी अधिकारियों ने अभिनेता की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चिपकाया. बैंक का दावा है कि ये राशि लिए गए लोन और उस पर देय ब्याज सहित है. 

जानकारी के मुताबिक,  शाहजहांपुर में राजपाल की दो संपत्तियां हैं. एक शहर में है. गांव में उनका खेत और मकान है. शाहजहांपुर में उनकी दोनों संपत्तियों की कीमत 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए बताई गई है. इस संपत्ति की नीलामी नौ सितंबर 2026 को ऑनलाइन की जाएगी.

Advertisement

राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया था. शाहजहांपुर के अलावा मुंबई में भी उनकी संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की जा रही है. बैंक अब नियमानुसार आगे की वसूली प्रक्रिया पूरी करेगा. अगर ठीक समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है.

बता दें कि जिस कंपनी के मालिक का चेक बाउंस हुआ था वो भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. इस मामले में राजपाल यादव की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. देखना होगा कि राजपाल इस पर क्या कहते हैं. वहीं, राजपाल यादव के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलमक टू द जंगल' में नजर आए थे.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- विनय
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे तेजप्रताप-रोहिणी-मुत्युंजय के बाद अब भाई वीरेंद्र भी नाराज हैं |
    कांवड़ यात्रा में शिवभक्त का अद्भुत कारनामा, हर पड़ाव पर लगाए 3500 सपाटे! |
    राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 16 करोड़ के कर्ज में डूबे, बैंक ने चिपकाया संपत्ति नीलाम करने का नोटिस |
    Aloo Kadhi Recipe: बेसन की कढ़ी छोड़ें, अब बनाएं आलू-सिंघाड़े की पकौड़े वाली कढ़ी, सावन व्रत में मिलेगा भरपूर पोषण |
    Ramayana: कौन थी रावण की मां? रामायण में जिसके किरदार में दिखीं एक्ट्रेस शोभना |
    ढाई बजे सजा पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल, मांगा एक हफ्ते का स्टे |
    चीन में तेजी से बढ़ रहा है 'चेहरा किराए पर' देने का ट्रेंड, जानें ऐसा क्यों कर रहे लोग? |
    कर्नाटक में ₹300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, Cipla और Rocket India का ये है प्लान |
    दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर शख्स की मौत, पिलर में करंट आने से हुआ हादसा |
    'SVC63' में दिखेगा सलमान का दमदार एक्शन अवतार, देखें मूवी मसाला
    Advertisement