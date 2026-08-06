scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

ओडिशा का मिशन 'स्वच्छ ऊर्जा', 4 साल में 10 GW रिन्यूएबल एनर्जी का सेट किया टारगेट

ओडिशा सरकार ने वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट (GW) से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है. क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल और लो-कार्बन इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में ओडिशा तेजी से काम कर रहा है. भुवनेश्वर में आयोजित IEEMA के E3 सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री के. वी. सिंह देव ने निवेशकों को राज्य में निवेश का न्योता दिया.

Advertisement
X
ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर बड़ा दांव लगा रहा है. (File Photo)
ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन इन्वेस्टमेंट पर बड़ा दांव लगा रहा है. (File Photo)

ओडिशा सरकार ने वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट (GW) से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है. राज्य अब पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल से आगे बढ़ते हुए क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल और लो-कार्बन इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है.

यह घोषणा उपमुख्यमंत्री के. वी. सिंह देव ने भुवनेश्वर में आयोजित 'E3: Energise, Empower, East' कन्वेंशन के पांचवें संस्करण में की. इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (IEEMA) के इस दो दिवसीय कार्यक्रम को पूर्वी भारत के पावर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर के प्रमुख आयोजन के रूप में आयोजित किया गया.

ओडिशा का ग्रीन एनर्जी पर फोकस

सम्बंधित ख़बरें

ओडिशा में रैगिंग.
20 छात्रों के साथ हुई रैगिंग, शिकायत के बाद सीनियर्स ने बैट और डंडों से पीटा   
monsoon forcast weather india
मॉनसून खत्म होने से पहले एक बार और लगा रहा जोर, जानिए कहां होगी बारिश
Odisha sir deadline extend
ओडिशा: बाढ़ के चलते SIR शेड्यूल बदला, आपत्तियों की तारीख 19 अगस्त तक बढ़ी
India missile test notam
2500 किमी का रेंज, समंदर होगा खाली... भारत करेगा मिसाइल टेस्ट?
SIR
ओडिशा और तेलंगाना में बदली SIR तारीखें, जानें नया शेड्यूल

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा अपनी मजबूत औद्योगिक बुनियाद और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहता है. राज्य के पास समृद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स, 575 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन, आधुनिक बंदरगाह, मजबूत मिनरल वैल्यू चेन और स्किल्ड वर्कफोर्स पलब्ध है. उन्होंने कहा कि इन्हीं क्षमताओं के आधार पर राज्य सोलर, विंड, हाइड्रो, एनर्जी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश और क्षमता विस्तार पर काम कर रहा है.

Advertisement

के. वी. सिंह देव ने वैश्विक उद्योग जगत, टेक्नोलॉजी कंपनियों और निवेशकों को ओडिशा में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिर औद्योगिक नीति, पारदर्शी प्रशासन और तेज़ फैसलों के साथ निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है. ऊर्जा और उद्योग विभाग मिलकर निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

ओडिशा के उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन ने कहा कि राज्य समर्पित इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मजबूत एमएसएमई सप्लायर नेटवर्क और उद्योग-अकादमिक सहयोग विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने IEEMA से राज्य के साथ मिलकर भविष्य की उत्पाद संभावनाओं की पहचान करने, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने, स्थानीय वेंडर नेटवर्क को मजबूत करने और नई तकनीकों को तेजी से अपनाने में सहयोग करने की अपील की.

पूर्वी भारत बनेगा नया इन्वेस्टमेंट हब

IEEMA के अध्यक्ष विक्रम गंडोत्रा ने कहा कि पूर्वी भारत में बदलता नीतिगत माहौल और सरकार की सकारात्मक पहल उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा रही है. उनका मानना है कि सरकारी नीतियों का लाभ उठाने के लिए आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करेंगी. राज्य सरकार को उम्मीद है कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर फोकस से ओडिशा देश के प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा केंद्रों में शामिल होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    करोड़ों का फ्लैट, इंफ्रास्ट्रक्चर कौड़ियों का! बारिश में आखिर क्यों 'रेंगने' लगता है गुरुग्राम? |
    कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे तेजप्रताप-रोहिणी-मुत्युंजय के बाद अब भाई वीरेंद्र भी नाराज हैं |
    कांवड़ यात्रा में शिवभक्त का अद्भुत कारनामा, हर पड़ाव पर लगाए 3500 सपाटे! |
    राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, 16 करोड़ के कर्ज में डूबे, बैंक ने चिपकाया संपत्ति नीलाम करने का नोटिस |
    Aloo Kadhi Recipe: बेसन की कढ़ी छोड़ें, अब बनाएं आलू-सिंघाड़े की पकौड़े वाली कढ़ी, सावन व्रत में मिलेगा भरपूर पोषण |
    Ramayana: कौन थी रावण की मां? रामायण में जिसके किरदार में दिखीं एक्ट्रेस शोभना |
    ढाई बजे सजा पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल, मांगा एक हफ्ते का स्टे |
    चीन में तेजी से बढ़ रहा है 'चेहरा किराए पर' देने का ट्रेंड, जानें ऐसा क्यों कर रहे लोग? |
    कर्नाटक में ₹300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, Cipla और Rocket India का ये है प्लान |
    दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर शख्स की मौत, पिलर में करंट आने से हुआ हादसा
    Advertisement