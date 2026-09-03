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'ऑपरेशन सिंदूर में कोई सच तो नहीं छिपा', राम मंदिर CEO पर कांग्रेस के राशिद अल्वी ने उठाए सवाल, भड़की बीजेपी

कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के नए CEO के रूप में पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पर 'ऑपरेशन सिंदूर में छिपे राज' का शक जताया है. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सनातन धर्म और सेना के अपमान के आरोप लगाए हैं.

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पज्ञव एयर मार्शल मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाने पर राजनीति जारी है. (Photo- ITGD)
पज्ञव एयर मार्शल मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाने पर राजनीति जारी है. (Photo- ITGD)

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के नए CEO को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को ट्रस्ट का सीईओ बनाए जाने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने इस नियुक्ति का को लेकर शक जताया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में कोई ऐसा राज छिपा है जिसकी वजह से पूर्व एयर मार्शल को CEO बनाना पड़ा है.

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, 'अभी बीजेपी की मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज में से किसी को राज्यपाल बना रही है तो किसी को राज्यसभा का सदस्य बना रही है. ये लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है'

उन्होंने आगे कहा, 'अब रिटायर्ड एयर चीफ को आपने राम मंदिर के ट्रस्ट का CEO बना दिया है. उनका इससे क्या लेना देना है? मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सच तो नहीं छिपा है जिसकी वजह से उन्हें यहां CEO बनाया गया.'

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'बीजेपी की नीति देश को बर्बाद कर देगी'

राशिद अल्वी ने दावा करते हुए कहा, बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री की जो ये नीति है, वो देश को बर्बाद कर देगी. इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर सुरक्षा मामले का जिक्र करते हुए कहा, 'अभी तक राम मंदिर के अंदर जिन लोगों ने डकैती डाली थी, उनके न नाम पता चलें और न ही सभी को गिरफ्तार किया गया है.'

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बीजेपी का पलटवार: 'सनातन और सेना का अपमान कांग्रेस की आदत'

कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राशिद अल्वी और कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और भारतीय सेना का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन चुकी है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'कांग्रेस बाबरी की पैरोकार है. सेनाध्यक्ष को गुंडा बताएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे और पूर्व एयर मार्शल के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सीईओ बनाए जाने पर भी सवाल जताएंगे.'

यह भी पढ़ें: 'राष्ट्र सेवा के बाद अब रामभक्तों की सेवा' अयोध्या पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा का बयान

राकेश त्रिपाठी ने दावा किया कि कांग्रेस की इस मानसिकता और लगातार उठाए जा रहे ऐसे सवालों का जवाब आने वाले चुनावों में देश की जनता जरूर देगी.

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