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आसिम रियाज क्यों बनते जा रहे Bad Boy? रुबीना-हिना को कहा- टीवी की आंटी

मॉडल-एक्टर आसिम रियाज ने टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस रुबीना दिलैक और हिना खान को आंटी कहकर विवाद खड़ा कर दिया है. इससे पहले भी आसिम बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में विवादों में रह चुके हैं. एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने भी रिश्ते में धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया था. आइए जानते हैं कि आसिम कैसे टीवी के बैड बॉय बनते जा रहे हैं.

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विवादों से आसिम का पुराना नाता (Photo: Social Media)
विवादों से आसिम का पुराना नाता (Photo: Social Media)

मॉडल-एक्टर आसिम रियाज एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पूरी टीवी इंडस्ट्री एक तरफ और आसिम एक तरफ. हिमांशी खुराना और विशाल आदित्य सिंह पर निशाना साधने के बाद आसिम ने रुबीना दिलैक, हिना खान को टारगेट किया है. आसिम ने टीवी की दोनों पॉपुलर एक्ट्रेसेस को आंटी कहा है. वो सोशल मीडिया पर खुलेआम सभी से पंगा ले रहे हैं. 

मामला क्या है?
दरअसल, रुबीना दिलैक और हिना खान अपने पतियों अभिनव शुक्ला और रॉकी जॉयसवाल के साथ 'The 4 POV' नामक पॉडकास्ट चलाती हैं. लेटेस्ट पॉडकास्ट में रुबीना ने आसिम रियाज को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए. रुबीना ने आसिम को हंगामा खड़ा करने वाला शख्स कहा. ये भी सवाल उठाया कि अगर वो इतने ही अहम हैं, तो आज उनकी करियर स्थिति क्या है? रुबीना का कहना है कि 'बैटलग्राउंड' के दौरान आसिम का व्यवहार क्रू और क्रिएटिव टीम के प्रति बेहद असम्मानजनक था. उन्होंने दावा किया कि आसिम सेट पर बार-बार गालियां देते थे और टीम के सदस्यों से बदतमीजी से पेश आते थे. रुबीना ने कहा, "वो जिस थाली में खाते हैं, उसी में थूकते हैं."

आसिम ने तुरंत रुबीना के दावों का जवाब दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा- मैंने एक और पॉडकास्ट क्लिप देखी जहां ये टीवी इंडस्ट्री की आंटियां और अंकल्स बात कर रहे थे कि मैं हर रियलिटी शो में TRP लाता हूं. जवाब है हां, मैं लाता हूं. आपके करियर के लिए शुभकामनाएं और इंडस्ट्री में अपनी भूमिका निभाते रहो और कठपुतली बने रहो. 

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विवादों से गहरा नाता 
ऐसा पहली बार नहीं है जब आसिम विवादों में हैं. बिग बॉस 13 में भी उन्होंने ये दावा किया कि शो की टीआरपी उनकी वजह से आती है. आसिम ने शो के होस्ट के सलमान खान के सामने अपनी आवाज ऊंची की, लेकिन भाईजान ने एक पल में उनका सारा गुरूर तोड़ दिया. बिग बॉस के बाद वो 'खतरों के खिलाड़ी 14' में हिस्सा लेने पहुंचे. आसिम को घमंड था कि बिग बॉस के बाद वो रोहित शेट्टी के शो की टीआरपी बढ़ाएंगे. एक स्टंट के दौरान वो रोहित शेट्टी से भिड़ गए. उन्हें लगा कि यहां भी उनका गुस्सा उन्हें कूल दिखाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ. रोहित शेट्टी, आसिम के एटीट्यूड को बर्दाशत नहीं कर पाए. गर्मा-गर्मी के बाद उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. 

Ex गर्लफ्रेंड ने लगाए आरोप 
पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आसिम की एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना ने खुलासा किया कि रिश्ते में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया. ये भी बताया गया कि शादी के बाद वो पूजापाठ नहीं कर पाएंगी. हिमांशी के आरोपों का जवाब देते हुए आसिम ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. उन्होंने चैट लीक करने की धमकी भी दी. पोस्ट में उन्होंने पारस छाबड़ा को बॉडीशेम किया. कहा कि पेट सुअर की तरह बाहर निकला हुआ है. पारस ने भी पलटवार करते हुए आसिम के लिए एक मीम शेयर किया. 

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विशाल से लिया पंगा 
हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान विशाल से, आसिम की एक्स-गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के उस दावे पर सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि रिश्ते के दौरान उन पर धर्म बदलने (इस्लाम कबूलने) का दबाव था. इस पर विशाल ने हिमांशी का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर 4 साल पुराना रिश्ता था, तो बात में कुछ सच्चाई हो सकती है. उन्होंने आसिम पर तंज भी कसा.  

विशाल की ये टिप्पणी आसिम को बिल्कुल पसंद नहीं आई. आसिम ने X पर विशाल को सीधे तौर पर 'स्कमबैग' कह दिया. उन्होंने विशाल को 'बिग बॉस 13' का वो चर्चित वाकया याद दिलाया जब उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड मधुरिमा तुली ने उन्हें फ्राइंग पैन (तवे) से पीटा था. आसिम को जवाब देते हुए विशाल ने उन्हें प्रभु राम का नामजाप करने के लिए कहा है. 

ये सारे किस्से बताते हैं कि आसिम रियाज पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ अकेले बोलते दिख रहे हैं. बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और बैटग्राउंड जैसे शोज करने के बाद उन्होंने एक भी दोस्त नहीं कमाया. क्योंकि इंडस्ट्री से एक भी बंदा उनके पक्ष में बोलता नहीं दिख रहा है. किसी भी एक्टर का उनका साथ देना दर्शाता है कि वो टीवी जगत के बैड बॉय बन चुके हैं. ये बैड बॉय आगे क्या करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा. 

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