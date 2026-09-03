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मैट्रेस फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पंजाब के जालंधर की घटना

पंजाब के जालंधर में एक मैट्रेस फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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मैट्रेस फैक्ट्री से उठती आग की लपटें (Photo- Screengrab)
मैट्रेस फैक्ट्री से उठती आग की लपटें (Photo- Screengrab)

पंजाब के जालंधर में एक मैट्रेस फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना बस्ती बावा खेल इलाके की है, जहां फैक्ट्री से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी.

फिलहाल दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं. आग कितने हिस्से में फैली है और इससे कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. शुरुआती स्तर पर आग के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि दमकल विभाग की टीमें आग को नियंत्रित करने के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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मैट्रेस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका रहती है. ऐसे में दमकल कर्मी सावधानी के साथ आग बुझाने में जुटे हैं.

यह भी पढ़ें: मुंबई के ब्रिज पर चलती कार में अचानक लगी आग, दो युवक अंदर थे... अगले ही पल धू-धू कर जली गाड़ी

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर कितने लोग मौजूद थे. फिलहाल किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है. घटना से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है. आग पूरी तरह बुझने के बाद ही फैक्ट्री को हुए नुकसान का सही आकलन हो सकेगा.

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इसके साथ ही आग के कारणों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल बस्ती बावा खेल इलाके में दमकल की टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही हैं.  फैक्ट्री में आग लगने के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. दमकल कर्मी आग को नियंत्रित करने के साथ इस कोशिश में जुटे हैं कि लपटें आसपास के हिस्सों तक न पहुंचें.

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