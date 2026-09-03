World Cup 2027: वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया करेगी अफ्रीका का दौरा, BCCI ने बनाया बड़ा प्लान

टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज खेल सकती है. BCCI और CSA के बीच 4 से 6 मैचों की सीरीज को लेकर बातचीत चल रही है. टीम मैनेजमेंट ने अफ्रीकी परिस्थितियों में गेम टाइम मांगा है. नई FTP अभी तैयार नहीं है, इसलिए वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस सीरीज के आयोजन की संभावना बनी हुई है.

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भारतीय क्रिकेट टीम 2027 में होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका का दौरा कर सकती है, यह दौरान वनडे वर्ल्ड कप के ल‍िहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

टीम इंडिया के पास 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों में खुद को ढालने का मौका मिल सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के बीच वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक वनडे सीरीज करवाने लेकर बातचीत चल रही है. टीम मैनेजमेंट ने खुद इस तरह की सीरीज की मांग की है.

दरअसल, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर की विंडो में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाना है. ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहता है कि विश्व कप शुरू होने से पहले टीम को अफ्रीकी परिस्थितियों में पर्याप्त मैच खेलने का मौका मिले.

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कितने मैचों की हो सकती है सीरीज?

मौजूदा बातचीत के मुताबिक भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 से 6 वनडे मैचों की सीरीज कराए जाने पर विचार हो रहा है. अभी इसका

शेड्यूल या मैचों की संख्या तय नहीं हुई है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम मैनेजमेंट के अनुरोध के बाद BCCI ने CSA से संपर्क किया है. मकसद साफ है- वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को अफ्रीकी परिस्थितियों में ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम देना और टीम को वहां के हालात के लिए तैयार करना.

यानी यह सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी. टीम इंडिया इसे वर्ल्ड कप की तैयारी के हिस्से के तौर पर देख सकती है.

अफ्रीका में खेलने का फायदा क्या होगा?

वनडे वर्ल्ड कप के दौरान टीमों को दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों का सामना करना होगा. ऐसे में वहां जाकर खेलने से भारतीय खिलाड़ियों को पिच, उछाल, मौसम और तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी जैसे पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा.

खास तौर पर वर्ल्ड कप से ठीक पहले सीरीज होने का फायदा यह होगा कि खिलाड़ी परिस्थितियों के साथ जल्दी तालमेल बिठा सकेंगे. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने अफ्रीका में मैच खेलने की जरूरत BCCI के सामने रखी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP)अभी तैयार नहीं हुई है. ऐसे में वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस सीरीज को शेड्यूल करने में फिलहाल कोई बड़ी अड़चन नहीं दिख रही है.

मौजूदा FTP में क्यों नहीं है यह दौरा?

2023-27 के मौजूदा FTP में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप से पहले ऐसी कोई वनडे सीरीज निर्धारित नहीं है. मौजूदा FTP के तहत भारत के द्विपक्षीय कार्यक्रम लगभग मार्च 2027 तक चलते हैं.

इसके बाद 2027 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में होना है. इस लंबे अंतराल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज फिट करने की गुंजाइश बन सकती है. नई FTP अभी तय नहीं हुई है, इसलिए BCCI और CSA के पास शेड्यूल लेकर बदलाव की जगह मौजूद है.

भारत के 2026-27 के घरेलू कार्यक्रम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे, न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे और फिर श्रीलंका तथा जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन-तीन वनडे शामिल हैं. इसके अलावा अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ T20I मुकाबले भी हैं.

इसके बाद भारत को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज और घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी खेलनी है. इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से खिलाड़ियों के वर्कलोड और फिटनेस को लेकर भी BCCI चिंतित है.

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2023 में भी अफ्रीका में जीती थी ODI सीरीज

भारत ने आखिरी बार साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज दिसंबर 2023 में खेली थी. उस दौरे पर भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. जोहान‍िसबर्ग में खेले गए पहले वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 116 रन पर समेटकर 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए 8 विकेट से मुकाबला जीता. इसके बाद पार्ल में तीसरे वनडे में भारत ने 78 रन से जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली.

इस सीरीज में संजू सैमसन ने निर्णायक तीसरे वनडे में शतक लगाया था, जबकि अर्शदीप सिंह ने सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट हासिल किए थे. साई सुदर्शन ने भी उस सीरीज में प्रभावित किया था और तीन मैचों में 127 रन बनाए थे.

भारत ने इसके बाद नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका का T20I दौरा जरूर किया, लेकिन मौजूदा FTP में वर्ल्ड कप को-होस्ट के खिलाफ कोई वनडे सीरीज नहीं खेली है.

फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की तारीखों या मैचों की संख्या पर अंतिम मुहर नहीं लगी है. लेकिन अगर BCCI और CSA के बीच बात बनती है, तो वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले अफ्रीकी धरती पर टीम इंडिया की यह सीरीज उसकी तैयारियों के लिए बड़ा बूस्टर साबित हो सकती है.

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