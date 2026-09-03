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'राष्ट्र सेवा के बाद अब रामभक्तों की सेवा' अयोध्या पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा का बयान

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ चयनित होने के बाद एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. एयरपोर्ट और तीर्थ क्षेत्र भवन में भव्य स्वागत के बाद उन्होंने इसे भावुक क्षण बताते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा के बाद अब रामभक्तों की सेवा का अवसर मिला है.

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अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का भव्य स्वागत (Photo- ITG)
अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का भव्य स्वागत (Photo- ITG)

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनिर्वाचित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा गुरुवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे. अयोध्या एयरपोर्ट पर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचे. वहां ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया. अपनी इस यात्रा के दौरान जितेंद्र मिश्रा ने चयन समिति और ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रभु श्रीराम की कृपा और अपने जीवन की बड़ी अनुभूति बताया. उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी प्रशासनिक व विकास कार्यों की जानकारी ली.

अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा का भव्य स्वागत

अयोध्या एयरपोर्ट और तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने नवनिर्वाचित सीईओ का जोरदार स्वागत किया. पदभार संभालने के बाद यह उनकी अयोध्या में पहली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक रही.

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राष्ट्र सेवा के बाद अब रामभक्तों की सेवा

जितेंद्र मिश्रा ने इसे अपने लिए बेहद भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बताया. उन्होंने कहा कि एक बार राष्ट्र की सेवा करने के बाद अब उन्हें प्रभु श्रीराम, रामभक्तों और राम मंदिर ट्रस्ट की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है.

मीडिया से बातचीत और आगे की प्राथमिकताएं

गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर के नवनिर्वाचित पहले CEO एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा शामिल हुए. इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरि महाराज, ट्रस्टी जगदीश आफले और कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका भी मौजूद रहे. CEO पद संभालने के बाद ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ प्रशासनिक और आगामी कार्यों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.

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