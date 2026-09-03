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पहले एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत... अब 4 बच्चे ग्वालियर रेफर, 150 से ज्यादा लोगों के लिए ब्लड सैंपल

शिवपुरी में एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. बुधवार शाम चार अन्य बच्चों की तबीयत में गिरावट को देखते हुए उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. बच्चों के साथ डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है. वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में 150 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच शुरू की है.

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मलेरिया और CBC की जांच करवा रहा विभाग. (Photo: Screengrab)
मलेरिया और CBC की जांच करवा रहा विभाग. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई. एक के बाद एक हुई इन मौतों ने पूरे इलाके को चिंता में डाल दिया. अब चार और बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें शिवपुरी से ग्वालियर भेज दिया. बच्चों के साथ डॉक्टरों की टीम भी गई है. और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने इलाके के 150 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल भी लिए हैं.

मामला शिवपुरी जिला मुख्यालय का है. पिछले दिनों एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई थी. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ी. अब विभाग ने आसपास और संबंधित लोगों की जांच शुरू की है. लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं. ताकि किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से जुड़ी संभावनाओं को जांचा जा सके. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं. इनमें मलेरिया और CBC की जांच की जा रही है.

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बुधवार की शाम मामला उस वक्त और गंभीर नजर आया जब चार अन्य बच्चों की तबीयत में गिरावट बताई गई. इन चारों को शिवपुरी जिला अस्पताल से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'भूख' से मरी 11 साल की बच्ची, आधार बिन नहीं मिला राशन, अफसर बोले- बीमारी से मौत

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हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं- ग्वालियर भेजे गए बच्चों की हालत फिलहाल ठीक है. फिर सवाल उठता है कि जब हालत ठीक है तो ग्वालियर क्यों भेजा गया? इसका जवाब अधिकारियों के मुताबिक एहतियात है. उनका कहना है कि बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके और किसी तरह की अनहोनी की स्थिति न बने, इसलिए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है.

बच्चों को अकेला नहीं भेजा गया

स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस से बच्चों को ग्वालियर भेजा है. बच्चों के साथ डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई है. इस टीम में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रोहित भदकारिया और नर्सिंग ऑफिसर सुनील लोधी शामिल हैं. दोनों ग्वालियर में बच्चों के इलाज के दौरान उनके साथ रहेंगे.

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लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज है- जांच की रिपोर्ट. क्योंकि फिलहाल मलेरिया और CBC समेत कई जांचें की जा रही हैं, मगर इन घटनाओं की असली वजह क्या है, इसे लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों को बेहतर इलाज देने के लिए ग्वालियर भेजा गया है. शिवपुरी के एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला ने भी यही कहा कि बच्चों को बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है.

अब निगाहें दो चीजों पर हैं- ग्वालियर भेजे गए चारों बच्चों की सेहत कैसी रहती है और 150 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल की जांच में क्या सामने आता है. स्वास्थ्य विभाग पूरे इलाके की जांच कर रहा है. और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही परिवार में लगातार बच्चों की मौत की वजह क्या थी?

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