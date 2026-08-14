अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, बोले- सनातन और राम जन्मभूमि को बनाया जा रहा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे. करीब तीन घंटे के दौरे के दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन किया. इसके अलावा उन्होंने संतों के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि अर्पित की.

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अयोध्या में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट रहना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जब लोग बंटे और एकजुट नहीं रहे, तब देश को नुकसान उठाना पड़ा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास समाज के लिए प्रेरणा और सीख दोनों है. उन्होंने कहा कि अतीत की गलतियों से सबक लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें दोबारा न दोहराया जाए.

योगी ने 14 अगस्त 1947 का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी से एक दिन पहले देश का विभाजन हुआ था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत में होने वाली घटनाओं पर आवाज उठाने वाले कुछ राजनीतिक दल और नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होने पर चुप रहते हैं.

संभल का जिक्र, बोले- अब वहां शांति है

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सीएम योगी ने संभल में हुई हिंसा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2024 में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने शांति बहाल करने और कथित अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार ने संभल के इतिहास की भी जांच कराई और धार्मिक स्थलों से जुड़ी जमीन पर कथित अतिक्रमण की पहचान की. उन्होंने कहा, 'हमने सभी अतिक्रमण हटाए. करीब 1,000 एकड़ जमीन, जिस पर अतिक्रमण था, उसे वापस लिया गया है और इसे गरीबों, दलितों तथा कमजोर वर्गों को आवंटित किया जा रहा है.'

उन्होंने कहा कि वहां सरकारी भूमि बैंक बनाया जा रहा है और एक बड़ा जिला मुख्यालय भी बनाया जाएगा. योगी ने दावा किया कि कभी सांप्रदायिक हिंसा के लिए चर्चा में रहने वाला संभल अब बदल गया है और वहां शांति है.

‘अयोध्या का भी हुआ कायाकल्प’

मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शहर में बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने पुराने समय की अयोध्या का उल्लेख करते हुए कहा कि तब यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी, संकरी गलियां और सफाई की समस्या थी.

उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में अयोध्या सात पवित्र नगरों में शामिल है, इसलिए इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास भी उसी अनुरूप होना चाहिए.

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योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल संतों के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि इन संतों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में आंदोलन चलाया और इसके लिए जो संघर्ष किया, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है.

योगी ने आरोप लगाया कि आज भी अयोध्या और सनातन परंपरा को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं. बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा. योगी ने कहा कि जो लोग कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोध में खड़े थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते थे और रामभक्तों के खिलाफ रहे, वे आज खुद को रामभक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने लोगों से ऐसे लोगों को पहचानने की अपील करते हुए उन्हें रामायण के पात्र कालनेमि’ से जोड़ा. उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा.

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोले योगी

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितता और चोरी के मामले पर भी मुख्यमंत्री ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मामले में जिम्मेदार पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस मामले में कार्रवाई को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संतों ने बिना किसी निजी स्वार्थ के संघर्ष किया. मंदिर का निर्माण आंदोलन के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अयोध्या, धार्मिक तीर्थस्थलों या सनातन परंपराओं का अपमान करने की कोशिशों का सरकार मजबूती से जवाब देगी.

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