बेल-जेल और डासना से लखनऊ तक ट्रांसफर... 15 दिन में आजम खान पर हुए एक्शन की पूरी टाइमलाइन

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते 15 दिन आजम खान के लिए भारी उथल-पुथल भरे रहे. करीब 11 महीने जेल में रहने के बाद 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को वह रामपुर जेल से बाहर आए, लेकिन उनकी यह आजादी कुछ ही देर की रही.

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जेल के गेट से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद रामपुर से गाजियाबाद की डासना जेल और अब डासना से लखनऊ तक का सफर शुरू हो गया है. मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है.

12 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने एजेंसी को चार दिन की कस्टडी रिमांड दे दी. अब ईडी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर जाएगी. आइए जानते हैं कि 29 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आजम खान के साथ कब और क्या-क्या हुआ.

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15 दिनों की पूरी टाइमलाइन

29 अक्टूबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान को सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी. इसी आदेश के बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ.

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31 अक्टूबर: फर्जी पैन कार्ड और अन्य मामलों में रामपुर जिला कारागार में बंद आजम खान की रिहाई के आदेश जारी हुए. वे शाम को जैसे ही जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े ₹426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

1 नवंबर: ED ने आजम खान को गाजियाबाद स्थित PMLA (विशेष अदालत) में पेश किया. करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जिला कारागार भेजने का आदेश दिया.

5 नवंबर: आजम खान ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर खुद सुनवाई करने के बजाय इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया. अदालत ने हाईकोर्ट से 16 नवंबर को इस पर सुनवाई करने और उसी दिन अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया.

12 नवंबर: डासना जेल में बंद आजम खान से मिलने समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे. सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की और आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उन्हें जाली के पार से मिलाकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है. शिवपाल ने यह भी ऐलान किया कि रिहा होने के बाद आजम खान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

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12 नवंबर: ED ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगे पैसों की जांच और शेल कंपनियों के वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में पूछताछ के लिए अदालत से आजम खान की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी. 12 नवंबर को विशेष न्यायाधीश ने ED को 4 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी.

13 नवंबर: अब ED की टीम शुक्रवार को आजम खान को लखनऊ लाएगी. यहां एजेंसी के जोनल ऑफिस में उनसे पूछताछ होगी. यह पूरा मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. ED इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के इस्तेमाल और पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है.

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