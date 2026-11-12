'शिक्षा का मंदिर मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई', बोले आजम खान, लखनऊ लेकर निकली ED की टीम

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार रात गाजियाबाद की डासना जेल से ईडी की टीम अपने साथ लेकर रवाना हुई. कोर्ट से ईडी को आजम खान की चार दिन की कस्टडी मिली है. 16 नवंबर तक उनसे यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी. ED की हिरासत में आजम खान ने कहा कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा का मंदिर बनाने का गुनाह किया है.

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दरअसल, गुरुवार रात करीब 8:30 बजे ED की टीम आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से अपने साथ लेकर रवाना हुई. उनकी सुरक्षा के लिए CISF की टीम भी साथ है. शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल से लेकर रवाना हुए. ED की टीम अब उन्हें लखनऊ स्थित अपने जोनल ऑफिस ले जाएगी, जहां 16 नवंबर तक उनसे पूछताछ की जाएगी.

'शिक्षा का मंदिर बनाने की गलती हो गई'

ED की हिरासत में आजम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है. यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए. शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई है.'

आजम खान का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ED उनसे जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर पूछताछ करने जा रही है. इस दौरान एजेंसी उनके सामने मामले से जुड़े दस्तावेज और दूसरे तथ्यों को रख सकती है.

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ये समाचार मिला है कि आदरणीय आज़म ख़ान साहब को प्रशासन द्वारा गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, कोई भी लापरवाही न बरती जाए। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 12, 2026

अखिलेश यादव ने जताई चिंता

इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजम खान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'समाचार मिला है कि आजम खान को प्रशासन गाजियाबाद की डासना जेल से किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रहा है. प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए और कोई लापरवाही न बरती जाए.

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला?

आजम खान ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. वह इससे जुड़े जौहर ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं. ED इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों के कथित इस्तेमाल की जांच कर रही है.

जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी कामों के लिए रखे गए पैसे और सामान का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया. ED के मुताबिक, सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों ने जौहर ट्रस्ट को चंदे के रूप में रकम दी थी. एजेंसी इन पैसों के स्रोत और उनके इस्तेमाल की जांच कर रही है.

ED ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. एजेंसी ने इन संपत्तियों की कीमत 426.46 करोड़ रुपये बताई थी, जबकि इनका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है. ED का कहना है कि संपत्तियों पर हुए खर्च के कुछ हिस्से का वैध स्रोत नहीं मिला.

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किसानों की जमीन पर कब्जे के आरोपों से शुरू हुई जांच

इस मामले की जांच रामपुर में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू हुई थी. शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन ली गई और उन्हें दबाव में रखकर जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए. ED ने इन मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे. उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी. हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था. अब अदालत से चार दिन की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ED उनसे यूनिवर्सिटी के निर्माण, ट्रस्ट के खातों और सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर पूछताछ करेगी.

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