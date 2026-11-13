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'जेल से बाहर आते ही सपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आजम खान', शिवपाल यादव का बड़ा दावा

शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे. उन्होंने दावा किया कि आजम खान सपा के साथ बने रहेंगे. शिवपाल ने यूपी में सपा की सरकार बनने और कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहने का भी भरोसा जताया.

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डासना जेल में आजम खान से मिले शिवपाल यादव, (File Photo-ITG)
डासना जेल में आजम खान से मिले शिवपाल यादव, (File Photo-ITG)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान जेल से रिहा होने के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में सपा के पक्ष में प्रचार करेंगे. 

बीते दिन गाजियाबाद की डासना जिला कारागार में आजम खान से भेंट करने के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और वे समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा बने रहेंगे.

आगामी चुनावों को लेकर विश्वास जताते हुए शिवपाल यादव ने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन वर्तमान में कायम है और भविष्य में भी यह जारी रहेगा.

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चंद्रशेखर पर निशाना
 तीसरे मोर्चे की कवायद के तहत आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम  के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये दल वास्तव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना ही नहीं चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: 'शिक्षा का मंदिर मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई', बोले आजम खान, लखनऊ लेकर निकली ED की टीम

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जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा महासचिव ने कहा कि आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता से भी बीच में जाली लगाकर मुलाकात करवाई गई, जो कि निर्धारित प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर कारागारों में मुलाकात के दौरान जाली लगाने की इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा.

आपको बता दें कि एक नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई के उपरांत आजम खान को गाजियाबाद की अदालत में पेश किया गया था. रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के इस मामले में न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में डासना जिला कारागार भेजने का आदेश दिया था.
 

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