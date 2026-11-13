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Chhath Puja 2026: छठ पूजा के लिए बनाएं गुड़ और चावल वाली रसिया खीर, आसान है तरीका

छठ पर्व के पावन अवसर पर व्रत और प्रसाद का विशेष महत्व होता है जिसमें गुड़ और नए चावल से बनी रसिया खीर भगवान सूर्य को अर्पित की जाती है. आइए जानते हैं पारंपरिक और सोंधे स्वाद वाली इस खास रसिया खीर को बिना दूध फटे आसानी से घर पर बनाने की विधि.

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रसिया खीर (Photo: ITG)
रसिया खीर (Photo: ITG)

लोक आस्था के महापर्व छठ का माहौल चारों तरफ है और इस दौरान बनने वाले प्रसाद का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है. छठ पूजा के व्रती खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए खास तौर पर गुड़ और चावल से बनी रसिया खीर तैयार करते हैं.

आम चीनी वाली खीर के मुकाबले गुड़ और नए चावल से बनने वाली यह रसिया खीर खाने में बेहद सोंधी और स्वादिष्ट होती है. हालांकि, कई लोगों की यह शिकायत होती है कि गुड़ मिलाते ही दूध फट जाता है. अगर आप सही तरीका जान लें तो आपकी रसिया हमेशा एकदम परफेक्ट बनेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

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चावल: आधा कप (बासमती या छोटे दाने वाले गोविंदभोग चावल, अच्छी तरह धुले हुए)

फुल क्रीम दूध: 1 लीटर

गुड़ (कद्दूकस किया हुआ या गुड़ का पाउडर): ¾ कप (मिठास के अनुसार)

पानी: आधा कप (गुड़ पिघलाने के लिए)

ड्राई फ्रूट्स (कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी): 2-3 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच

दूध न फटने की सबसे बड़ी और खास सीक्रेट ट्रिक्स:

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गुड़ का तापमान: खीर में कभी भी गरम या उबलता हुआ गुड़ का घोल सीधा न मिलाएं. गुड़ के पानी को पहले पूरी तरह से सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें, और इधर खीर को भी आंच से उतारकर थोड़ा ठंडा कर लें, तभी दोनों को मिलाएं.

खटास या नींबू का ध्यान: सुनिश्चित करें कि गुड़ में किसी तरह की अशुद्धियां या खट्टापन न हो, इसके लिए गुड़ को पानी में अलग से उबालकर छान लें.

बनाने की विधि:

एक भारी तले के बर्तन में दूध और थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लें. जब दूध उबलने लगे, तो इसमें धुले हुए चावल डाल दें और धीमी आंच पर चावल के नरम होने तक पकाएं.

एक अलग पैन में कद्दूकस किया हुआ गुड़ और आधा कप पानी डालकर तब तक गर्म करें जब तक गुड़ पूरी तरह पानी में घुल न जाए (चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ घोलना है). इसके बाद इस घोल को छान लें और पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख दें.

जब चावल अच्छी तरह पक जाएं और दूध के साथ मिलकर गाढ़ा टेक्सचर ले लें, तो गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर दें या बंद कर दें.

अब पकी हुई खीर और ठंडे किए हुए गुड़ के सिरप को आपस में धीरे-धीरे मिलाएं. साथ ही इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें.

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गुड़ मिलाने के बाद खीर को ज्यादा देर तक तेज आंच पर न उबालें, बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें.

आपकी बेहद पावन, सोंधी और स्वादिष्ट गुड़ वाली रसिया खीर तैयार है! इस छठ पूजा पर इसे प्रसाद के रूप में बनाएं, सभी इसकी मिठास और खुशबू की तारीफ करेंगे.

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