थम जाएगी AI की रफ्तार? Jensen Huang के Nvidia छोड़ने से AI की दुनिया में खलबली

Nvidia दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी है और उसके चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर (CEO) जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई टेक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लीडर तक ने जेनसन हुआंग के इस्तीफे को लेकर अपनी राय दी है.

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अब सवाल आता है कि 33 साल तक कंपनी में अपनी सर्विस देने वाले जेनसन हुआंग के इस्तीफे से AI इंडस्ट्री की स्पीड धीमी हो जाएगी क्या? आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

दुनियाभर में अधिकतर AI कंपनियां अपने सर्वर और डिवाइस में Nvidia के चिप का ही इस्तेमाल करती हैं. 33 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले हुआंग का अचानक से इस्तीफा देने के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं. क्या AI की स्पीड पर लगाम लगेगी. क्या AI चिप की सप्लाई प्रभावित होगी और क्या Nvidia अपनी बढ़त बना पाएगी.

जेनसन हुआंग ने Nvidia कंपनी से इस्तीफा क्यों दिया?

Nvidia के सीईओ पद रहे जेनसन हुआंग का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब उनकी पर्सनल लाइफ और उनके अफेयर्स के बारे में खुलासा हुआ है. उनके कई अफेयर्स के बीच एक अफेयर्स चीनी महिला के साथ होने का खुलासा हआ है, जो चीनी जासूस भी कहा जा रहा है. हालांकि अभी तक ये आरोप कंफर्म नहीं हो पाए हैं.

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जेनसन हुआंग कौन हैं?

जेनसन हुआंग, सिर्फ एनवीडिया के सीईओ नहीं थे बल्कि वे AI इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक थे. उन्होंने ने साल 1993 में एनवीडिया की सह-स्थापना की थी. शुरुआत में कंपनी मुख्य रूप से ग्राफिक्स कार्ड और गेमिंग चिप्स के लिए जानी जाती थी. फिर इसके बाद कंपनी ने खुद को AI कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे कंपनी के रूप में स्थापित किया था.

Nvidia के चिप क्यों है AI के लिए सबसे जरूरी

Nvidia के चिपसेट आज के समय में OpenAI के ChatGPT जैसे AI मॉडल को ट्रेन करने से लेकर बड़े-बड़े डेटा सेंटर चलाने तक Nvidia के जीपीयू की अहम भूमिका रही है. AI के लिए चिप्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि एनवीडिया अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियों में से एक है.

जेनसन हुआंग का जाना क्यों है बड़ा नुकसान

जेनसन हुआंग की खासियत सिर्फ AI चिप्स को तैयार करना नहीं था. उन्होंने AI के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर और डेवलपर ईकोसिस्टम को एक साथ जोड़ने की प्लानिंग तैयार की थी. अब ऐसे में Nvidia से उनका जाना बड़ा ही नुकसानदेह साबित हो रहा है.

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AI की स्पीड कम हो जाएगी?

Nvidia कंपनी से जेनसन हुआंग के जाने के बाद बहुत से लोगों ने आशंका जताई है कि इससे AI इंडस्ट्री की स्पीड धीमी पड़ सकती है. जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा. इसकी सबसे बड़ी वजह Nvidia के अंदर मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम है.

दुनियाभर की टेक कंपनियां AI मॉडल को ट्रेन करने और उनको चलाने के लिए Nvidia के GPU, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटिंग सिस्टम पर निर्भर हैं. साथ ही कंपनी के पास एक्सपीरियंस इंजीनियर और अधिकारियों की बड़ी टीम मौजूद है. साथ ही कंपनी की तरफ से कहा जा चुका है कि कंपनी का काम पहले की तरह चलता रहेगा.

Nvidia के इनवेस्टमेंट पर कोई असर पड़ेगा?

जेनसन हुआंग ने Nvidia को सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रहने दिया है. कंपनी ने AI ईकोसिस्टम में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, जिसके लिए क्लाउड कंपनियों, AI स्टार्टअप्स, डेटा सेंटर और दूसरी टेक कंपनियों में इनवेस्टमेंट किए हैं. ऐसे में एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ है, जिसकी मदद से चिप बनाने वाली कंपनी से लेकर AI मॉडल तैयार करने वाले स्टार्टअप तक एक दूसरे से जुड़े हैं. ऐसे में हुआंग का जाना पार्टनरशिप के तरीकों को बदल सकता है.

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दूसरी कंपनियां उठा सकती हैं फायदा?

Nvidia से जेनसन हुआंग के जाने का फायदा राइवल कंपनियां उठा सकती हैं. AMD लगातार AI चिप मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. वहीं, Google और Amazon भी अपने खुद के AI प्रोसेसर तैयार कर रहे हैं. गूगल के TPU और Amazon के ट्रेनियम चिप्स को Nvidia विकल्प के रूप में देखा जाता है. हुआंग के जाने के बाद इन कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है.

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