दिल्ली के पटेल नगर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गैंगस्टर प्रकाश उर्फ चीनू गिरफ्तार

दिल्ली के पटेल नगर इलाके में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है.

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इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) की टीम ने की है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू एक वांटेड गैंग लीडर है. वह नबी करीम थाने का घोषित बदमाश (Bad Character यानी BC) भी है. पुलिस को उसकी काफी समय से तलाश थी.

आरोपी का नाम सितंबर महीने में सदर बाजार-नबी करीम इलाके में हुई एक हिंसक झड़प के मामले में सामने आया था. इस मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

दरअसल, सितंबर में सदर बाजार-नबी करीम इलाके में शोभायात्रा के दौरान प्रकाश उर्फ चीनू और विकास कालिया गैंग के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी.

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इसी मामले में प्रकाश उर्फ आकाश उर्फ चीनू वांटेड चल रहा था. अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने पटेल नगर इलाके में एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है.

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