सुरैनी को बनाया जैनब बेगम! पीलीभीत के इमरान को हुआ जॉर्डन में श्रीलंका की लड़की से इश्क, गांव लाकर रचाई शादी, अब एक्शन

Uttar Pradesh News: पीलीभीत के पूरनपुर में श्रीलंका की महिला से निकाह करने के बाद उसकी नागरिकता छिपाकर कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनवाने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, महिला का नाम बदलकर जैनब बेगम रखा गया और फर्जी निवास व जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड बनवाने के साथ पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया गया. मामले में पुलिस ने महिला के पति, महिला और प्रधान प्रतिनिधि समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं, प्रमाण पत्र जारी करने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है.

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आपको बता दें कि पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कलां गांव का है. पुलिस के मुताबिक, गांव निवासी मोहम्मद इमरान वर्ष 2018 में रोजगार के सिलसिले में जॉर्डन गया था. वहां उसकी मुलाकात श्रीलंका की रहने वाली सुरैनी वंतिका से हुई. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मार्च 2019 में महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आ गई. यहां इमरान से निकाह करने के बाद तीन जून 2019 को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. इसके बाद महिला का नाम बदलकर जैनब बेगम रख दिया गया.

आरोप है कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद महिला की श्रीलंकाई नागरिकता छिपाकर प्रधान प्रतिनिधि नजीब खां की मदद से फर्जी जन्म और निवास प्रमाण पत्र तैयार कराए गए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनवाया गया और 26 जुलाई 2021 को पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया.

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पासपोर्ट कार्यालय बरेली से मिले शिकायती पत्र की जांच के बाद पुलिस ने 12 नवंबर को मुकदमा दर्ज कर इमरान, जैनब बेगम और प्रधान प्रतिनिधि नजीब खां को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी और निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपाल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. आखिर विदेशी नागरिक के दस्तावेजों का सत्यापन किस आधार पर किया गया? क्या प्रमाण पत्र जारी करने से पहले नियमानुसार जांच हुई थी? फिलहाल इन कर्मचारियों की भूमिका को लेकर पुलिस जांच की जरूरत है.

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