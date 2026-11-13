मुंबई में आग की घटनाओं का रिकॉर्ड! 7 दिन में 630 से ज्यादा हादसे, 450 पटाखों से जुड़े

मुंबई में दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं में भारी इजाफा देखने को मिला है. मुंबई फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले सात दिनों में शहर में आग लगने की 630 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से 450 से ज्यादा घटनाएं पटाखों के कारण हुई. आग लगने की ज्यादातर घटनाओं के पीछे मुख्य वजह पटाखे हैं. बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 और 2025 के दिवाली सीजन की तुलना में इस बार आग लगने की घटनाएं काफी ज्यादा है.

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इन हादसों में अब तक कुल आठ लोग घायल हुए हैं. जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई है. लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं ने मुंबई में फायर सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. फायर ब्रिगेड के सामने इन घटनाओं पर काबू पाने की बड़ी चुनौती है. शहर में एक हफ्ते के भीतर 630 से ज्यादा आग लगने की घटनाओं के सामने आने से सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

BMC के डेटा के मुताबिक, 6 नवंबर से 9 नवंबर के बीच पटाखों के कारण 200 लगने की 200 घटनाएं हुई. यह संख्या 2024 और 2025 के दिवाली के पूरे सीजन के दौरान दर्ज की गई घटनाओं से कहीं ज्यादा है.

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BMC ने बताया कि 2024 में दिवाली के दौरान कुल 262 आग लगने की घटनाओं में से 80 घटनाएं पटाखों की वजह से थीं. इन घटनाओं में तीन लोग घायल हुए थे. वहीं, साल 2025 में आग लगने की कुल 289 घटनाओं में से 113 घटनाएं पटाखों के कारण हुई. जबकि इस साल सिर्फ दिवाली की रात ही आग लगने की 142 घटनाएं सामने आई. वहीं, पिछले सात दिनों में शहर में आग लगने की 630 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से 450 से ज्यादा घटनाएं पटाखों के कारण हुई.

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