बेटी की शादी में अनंत सिंह का घोड़ा भी दौड़ेगा रेस में, खुद करा रहे प्रैक्टिस; Thar के लिए होगा घुड़सवारों में मुकाबला

मोकामा में होने वाली अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी जितनी चर्चा में है, उतनी ही उत्सुकता उसी दिन होने वाली घोड़ों की रेस को लेकर भी है. इस मुकाबले में जीतने वाले को थार मिलेगी. इस रेस में हिस्सा लेने के लिए देशभर के घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ पहुंचने लगे हैं. खास बात यह है कि खुद अनंत सिंह भी अपने घोड़े को रेस के लिए तैयार कर रहे हैं.

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आमतौर पर शादी समारोह में बारात, बैंड-बाजा, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, लेकिन अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन इसे अलग पहचान दे रहा है. इस मुकाबले का आकर्षण सिर्फ घोड़ों की रफ्तार नहीं, बल्कि विजेता को मिलने वाला इनाम भी है. अनंत सिंह ने घुड़दौड़ में प्रथम स्थान हासिल करने वाले घोड़े और उसके घुड़सवार के लिए महिंद्रा थार देने की घोषणा की है. वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को मोटरसाइकिल और स्कूटी इनाम में दी जाएगी. यही वजह है कि बिहार के बाहर से भी घोड़ों के मालिक और घुड़सवार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. अलग-अलग नस्लों और खूबियों वाले घोड़ों के पहुंचने के साथ ही मुकाबले को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है.

देशभर से पहुंच रहे घुड़सवार, अब मैदान में दिखेगा दम

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घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए घुड़सवारों का मोकामा पहुंचना शुरू हो गया है. अपने घोड़ों के साथ पहुंच रहे प्रतिभागी इस प्रतियोगिता को लेकर खासे उत्साहित हैं. घोड़ों की तैयारी, उनकी देखभाल और रेस में बेहतर प्रदर्शन के लिए किए जा रहे अभ्यास पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि मुकाबले में कौन सा घोड़ा सबसे तेज निकलेगा, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा. अलग-अलग जगहों से आने वाले घोड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी. हर घुड़सवार की कोशिश होगी कि उसका घोड़ा बाकी सभी को पीछे छोड़कर सबसे पहले निर्धारित दूरी पूरी करे. आयोजकों की ओर से रेस के लिए कई बीघा जमीन में मैदान तैयार कराया जा रहा है. मैदान की तैयारियों से लेकर घोड़ों के आने तक, हर गतिविधि पर लोगों की नजर है. शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के अलावा आसपास के इलाकों में भी इस आयोजन को लेकर चर्चा है.

खुद अनंत सिंह भी तैयार कर रहे अपना घोड़ा

इस पूरे आयोजन में एक और दिलचस्प पहलू है. घुड़सवारी के शौकीन अनंत सिंह सिर्फ प्रतियोगिता के आयोजक बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने घोड़े को भी मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अनंत सिंह इन दिनों नवादा पहुंचकर अपने घोड़े की तैयारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. सुबह और शाम घोड़े की प्रैक्टिस के दौरान वह खुद मौजूद रहते हैं. घोड़े की चाल, रफ्तार और अभ्यास पर उनकी नजर रहती है. अनंत सिंह का घोड़ों से पुराना लगाव रहा है. उन्हें घुड़सवारी और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों में विशेष रुचि के लिए भी जाना जाता है. ऐसे में बेटी की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन उनके इस शौक से भी जुड़ा हुआ है.

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शिवांगी की शादी से ज्यादा घुड़दौड़ की चर्चा क्यों?

मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. शादी में दूल्हे ऋषिकेश और उनके परिवार को लेकर भी चर्चाएं हैं. ऋषिकेश ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है और अमेरिका की एक कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं. वहीं शिवांगी ने रांची के सेंट बिशप स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद बिरला कॉलेज पिलानी से इंटरमीडिएट और एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है.

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