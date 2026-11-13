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भारत-न्यूजीलैंड मैच में बवाल... टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, VIDEO

माउंट माउंगानुई के बे ओवल में टिम सीफर्ट के विकेट के बाद मैदान पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई. गुरनूर बरार के आक्रामक जश्न और विराट कोहली की प्रतिक्रिया ने इस मुकाबले में रोमांच के साथ गरमा गरमी भी जोड़ दी.

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गुरनूर बरार ने खोया आपा, टिम सीफर्ट से नोकझोंक. (Photo: AFP)
गुरनूर बरार ने खोया आपा, टिम सीफर्ट से नोकझोंक. (Photo: AFP)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच माउंट माउंगानुई के बे ओवल में शुक्रवार (13 नवंबर) को पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में उस समय माहौल गरमा गया, जब भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट के बीच तीखी भिड़ंत हो गई. 

टिम सीफर्ट का विकेट लेने के बाद गुरनूर बरार काफी आक्रामक नजर आए और उन्होंने कीवी बल्लेबाज के करीब जाकर जश्न मनाया. इस दौरान दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान-प्रदान भी हुआ. विराट कोहली ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बरार को सीफर्ट से दूर किया. हालांकि, कोहली भी जोश में नजर आए और उन्होंने सीफर्ट की ओर देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 12वें ओवर में आखिरी गेंद पर हुई. गुरनूर बरार ने शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर सीफर्ट पुल शॉट खेलने गए. हालांकि, वह गेंद की गति से ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई. विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन ने अपनी बाईं ओर दौड़ लगाई और आगे की तरफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया. सीफर्ट के आउट होते ही बरार उनके सामने जाकर जोरदार अंदाज में जश्न मनाने लगे.

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यह भी पढ़ें: संन्यास के बाद भी मैदान पर लौटने की जिद, अब UAE की जर्सी में दिखेगा केएस भरत का जलवा!

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गावस्कर ने बरार को लगाई फटकार
टिम सीफर्ट ने 48 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. सीफर्ट और विल यंग के बीच पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी हुई. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी गुरनूर बरार के इस व्यवहार से नाराज दिखे. गावस्कर का मानना है कि जब बल्लेबाज आउट हो गया तो उससे बहस की क्या जरूरत थी.
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मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह.

मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.

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