scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो शादियां, दोनों पतियों की मौत, खाते में 40 लाख... सोनीपत के वृद्धाश्रम से निकली बेसहारा जिंदगी की कहानी

दो शादियां हुईं, दोनों पति दुनिया से चले गए. जिंदगी के इस पड़ाव पर सहारे की जरूरत थी, लेकिन सहारा नहीं मिला. करीब 40 लाख की जमा पूंजी के बावजूद एक बुजुर्ग महिला आज सोनीपत के वृद्धाश्रम में हैं. उनका आरोप है कि बेटा साथ नहीं रखना चाहता था. इस मां के पास आज भी बेटे के लिए ममता है और वह कहती हैं कि उनके जाने के बाद उनकी पूरी संपत्ति उसी बेटे की होगी.

Advertisement
X
भावुक कर देगी सोनीपत के वृद्धाश्रम की कहानी. (Photo: Screengrab)
भावुक कर देगी सोनीपत के वृद्धाश्रम की कहानी. (Photo: Screengrab)

कहानी एक ऐसी उम्र से शुरू होती है, जहां इंसान को दौड़ना नहीं होता. बस कोई साथ बैठने वाला चाहिए होता है. कोई पूछने वाला कि दवा ली या नहीं. कोई कह दे- मां, आप चिंता मत करो, हम हैं. लेकिन सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रह रही एक बुजुर्ग महिला की जिंदगी में ये 'हम हैं' वाला भरोसा कहीं पीछे छूट गया.

उनकी जिंदगी में दो शादियां हुईं. दोनों पति दुनिया छोड़कर चले गए. वक्त के साथ घर-परिवार की जिम्मेदारियां बदलीं. जिंदगी के इस पड़ाव पर उनके पास करीब 40 लाख रुपये की जमा पूंजी भी है. लेकिन इसके बावजूद आज उनका ठिकाना अपना घर नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम है. वह बताती हैं कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था. हालात ऐसे बने कि उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा.

और इस कहानी की सबसे अजीब बात शायद ये है कि बेटे से नाराजगी के बावजूद मां के दिल में उसके लिए जगह आज भी बची हुई है. वह कहती हैं कि उनके जाने के बाद उनकी पूरी संपत्ति उनके बेटे की ही होगी. यानी जिस बेटे के साथ आज जिंदगी नहीं कट रही, उसी बेटे के नाम कल उनकी पूरी जमा पूंजी होगी. ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग महिला की नहीं रह जाती. ये उस रिश्ते की कहानी बन जाती है, जहां पैसा मौजूद है, संपत्ति मौजूद है, संतान मौजूद है... लेकिन साथ नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

sonipat Video call funeral
'हमारे पास समय नहीं है', पिता की मौत के बाद तीनों बेटियों ने क्या-क्या कहा
Daughter Attends Father's Last Rites via Video Call, Guides Priest from Abroad
बेटियों ने वीडियो कॉल पर दी पिता को अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार के लिए भेजे 5100
toxic work culture India, Indian corporate culture,
‘वृद्धाश्रम भेजो और ऑफिस आओ’, बीमार मां के लिए छुट्टी मांगी, जवाब सुनकर महिला टूट गई!
Deceased Shobha Devi and her husband Bhual Gupta (file photo)
बेटे ने घर से निकाला, भटकते रहे मां-बाप, मौत के बाद भी नहीं पसीजा दिल...
अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचीं तीनों बेटियां, तो...
Advertisement

two marriages both husbands died rs 40 lakh savings sonipat old age home story

वृद्धाश्रम में बैठीं बुजुर्ग जब अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं, तो कहानी की रील फ्लैशबैक में चलने लगती है. उनकी दो शादियां हुईं. दोनों पति अब इस दुनिया में नहीं हैं. पहले पति के जाने के बाद जिंदगी को दोबारा संभालना पड़ा. फिर दूसरी शादी हुई. लगा होगा कि शायद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी. लेकिन दूसरे पति की मौत ने भी उन्हें अकेला कर दिया.

यह भी पढ़ें: 'हमारे पास समय नहीं है...' पिता की मौत के बाद बेटियों ने वृद्धाश्रम संचालक से क्या-क्या कहा, पूरी बातचीत आई सामने

समय बीतता गया और वह उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गईं, जहां जीवन साथी का सहारा सबसे ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन वहां भी उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ा. परिवार था. बेटा था. और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी थी. फिर भी वह घर में नहीं रह सकीं.

40 लाख रुपये हैं... लेकिन रहने के लिए घर नहीं

आमतौर पर जब किसी बुजुर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो माना जाता है कि उसके पास जिंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त सहारा होगा. लेकिन इस कहानी में गणित कुछ उल्टा है. महिला के मुताबिक उनके पास करीब 40 लाख रुपये की जमा पूंजी है. पैसे की कमी नहीं है. लेकिन उनका कहना है कि बेटा उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता था. यानी जिस चीज को हम अक्सर बुढ़ापे की सुरक्षा मानते हैं- 'पैसा' वो यहां मौजूद है, लेकिन परिवार का साथ नहीं. अगर पैसे नहीं होते तो शायद शिकायत होती कि मजबूरी ने घर से दूर कर दिया.

Advertisement

two marriages both husbands died rs 40 lakh savings sonipat old age home story

लेकिन यहां सवाल कुछ और हैं. जब पास में पैसे हों, अपना बेटा हो और फिर भी घर में जगह न मिले, तो बुजुर्ग किस चीज को सबसे बड़ी कमी मानता है? शायद जवाब है- अपनापन. बेटे के लिए शिकायत भी है... और ममता भी. इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा यही है. महिला अपने बेटे को लेकर नाराज हैं. उनका आरोप है कि बेटे ने उन्हें अपने साथ नहीं रखा. लेकिन इसके बावजूद वह बेटे के लिए बुरा नहीं सोचतीं. वह कहती हैं कि उनके बाद उनकी पूरी संपत्ति बेटे को ही मिलेगी.

यह भी पढ़ें: 'घर में शादी है, अभी मां की लाश को 4 दिन डीप फ्रीज में रखो...', बेटे की बात सुन वृद्धाश्रम वाले सन्न; जौनपुर से गोरखपुर तक हुई शव की दुर्गति!

सोचिए... जिस बेटे के साथ आज एक छत के नीचे रहना संभव नहीं हुआ, उसके लिए मां ने भविष्य में भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया. मां का रिश्ता शायद हिसाब-किताब से अलग होता है. वह यह नहीं कहतीं कि बेटे ने मुझे नहीं रखा, इसलिए मेरी संपत्ति किसी और को मिलेगी. बल्कि कहती हैं कि मेरे बाद सब उसी का है. शायद यही मां और बेटे के रिश्ते की सबसे मुश्किल पहेली है. दर्द है, शिकायत है, अकेलापन है... लेकिन ममता फिर भी बाकी है.

Advertisement

वृद्धाश्रम में सिर्फ एक कमरा नहीं, एक पूरी जिंदगी है

सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में महिला अकेली नहीं हैं. यहां कई बुजुर्ग अपनी-अपनी कहानियां लेकर रहते हैं. किसी ने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया. किसी ने घर बनाया. किसी ने नौकरी की. किसी ने कारोबार खड़ा किया. किसी ने पंचायत की जिम्मेदारी संभाली. और किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी परिवार के लिए बचाकर रखी. लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इन सबकी कहानियां एक ही जगह आकर मिल गईं- वृद्धाश्रम. सवाल समाज के सामने भी है कि आखिर बुजुर्गों के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा? घर? संपत्ति? या कोई अपना?

two marriages both husbands died rs 40 lakh savings sonipat old age home story

महिला की कहानी में एक तरफ बैंक में जमा करीब 40 लाख रुपये हैं तो दूसरी तरफ वृद्धाश्रम का कमरा. एक तरफ बेटा. दूसरी तरफ बेटे के साथ रहने की जगह नहीं. एक तरफ भविष्य में अपनी संपत्ति बेटे को देने का फैसला. दूसरी तरफ वर्तमान में उसी बेटे से दूरी. ये बताता है कि हर बुजुर्ग की परेशानी सिर्फ पैसे की नहीं होती. कई बार इंसान के पास जिंदगी चलाने के साधन होते हैं, लेकिन जिंदगी साझा करने वाला कोई नहीं होता. और उम्र बढ़ने के साथ शायद यही सबसे बड़ा डर बन जाता है.

क्या पैसा अकेलेपन का इलाज है?

Advertisement

इस कहानी को सुनते हुए एक सवाल बार-बार सामने आता है. अगर किसी बुजुर्ग के पास पैसा है, तो क्या वह सुरक्षित है? शायद नहीं. क्योंकि पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन दवा देने वाला अपनों का हाथ नहीं. पैसा घर खरीद सकता है, लेकिन घर में इंतजार करती अपनों की आंखें नहीं. पैसा खाना खरीद सकता है, लेकिन साथ बैठकर खाना खाने वाला अपना इंसान नहीं. और शायद इसी वजह से वृद्धाश्रम में रहने वाली इस महिला की कहानी में 40 लाख रुपये की रकम के मायने नहीं हैं. इतनी जमा पूंजी होने के बावजूद वह अकेली हैं.

two marriages both husbands died rs 40 lakh savings sonipat old age home story

उम्र के आखिरी पड़ाव पर सबसे बड़ा सहारा क्या?

जिंदगी के शुरुआती दौर में इंसान पैसे कमाने के लिए भागता है. फिर घर बनाता है. बच्चों को पढ़ाता है. उनका भविष्य बनाता है. और जब खुद की उम्र ढलने लगती है, तो शायद उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसके पास बैठ जाए. सोनीपत के वृद्धाश्रम में रह रही ये महिला भी शायद इसी मोड़ पर हैं. दो शादियां हुईं. दोनों पति चले गए. जिंदगी ने कई बार उन्हें अकेला किया. लेकिन उन्होंने खुद को संभाला. आज करीब 40 लाख रुपये की जमा पूंजी है. बेटा है. फिर भी जिंदगी वृद्धाश्रम में गुजर रही है.

Advertisement

ये कि तमाम शिकायतों के बावजूद मां के दिल में बेटे के लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ. उनकी संपत्ति आखिरकार बेटे की ही होगी. शायद मां को आखिरी वक्त तक उम्मीद रहती है कि रिश्ते कभी न कभी लौट आते हैं. शायद इसलिए वृद्धाश्रम के इस कमरे में बैठी महिला की कहानी सिर्फ बेसहारा जिंदगी की कहानी नहीं है. ये उस उम्मीद की कहानी भी है, जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक खत्म नहीं होती. क्योंकि मां के लिए बेटा भले आज साथ न हो... लेकिन बेटा फिर भी बेटा ही रहता है.

---- समाप्त ----
(इनपुट: पवन कुमार)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अपने मोबाइल से कैसे निकालें जमीन के पेपर, ये तरीका याद रख लें |
    आगरा में बारिश के बीच भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, बेलनगंज बाजार में मचा हड़कंप, Video |
    Gen-Z की नब्ज को मोहन भागवत ने समझा, कैसे युवा पीढ़ी और BJP के बीच ब्रिज बना संघ |
    रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाएगा US, बिल को भारी बहुमत से मिली मंजूरी |
    अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए किया क्वालिफाई, दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज की अटकी सांसें |
    उत्तराखंड में नकली पनीर-घी पर सरकार का शिकंजा, बनाने से बेचने तक पर लगी रोक |
    मंडी से डिजिटल मार्केट तक: e-NAM के जरिए UP के किसानों को कैसे मिल रहा फसल का सही दाम? |
    भोजपुरी सिनेमा में राजनीति, अकेली लड़ने निकलीं काजल राघवानी, खोले सालों पुराने चिट्ठे |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को चंद्रमा पर शनि-राहु का साया, 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें! |
    इस यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर 12वीं के आधार पर मिल रहा है B.Tech में एडमिशन, नहीं होगी JEE स्कोर की जरूरत
    Advertisement