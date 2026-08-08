भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे अतीक के बेटे अली-उमर, जेल से कड़ी सुरक्षा में पहुंचेंगे प्रयागराज

माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जेल में बंद उसके दोनों भाइयों को प्रयागराज लाया जाएगा. अली अहमद और उमर अहमद को पैरोल मंजूर की गई है. जानकारी के मुताबिक झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में बंद उमर अहमद को आज रात 8 बजे तक प्रयागराज पहुंचना है. दोनों को संबंधित जेलों से जिला पुलिस अपनी निगरानी में प्रयागराज लेकर आएगी.

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अली और उमर को अबान के सुपुर्द-ए खाक होने तक दी गई है जमानत

अबान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत की खबर के बाद परिवार में शोक का माहौल है. परिवार की ओर से अबान के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं. इसी बीच उसके दोनों भाइयों को अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पैरोल दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है. अली अहमद और उमर अहमद फिलहाल अलग-अलग जेलों में बंद हैं. पैरोल के तहत दोनों को अबान के जनाजे में शामिल होने और उसके सुपुर्द-ए-खाक होने तक प्रयागराज में रहने की अनुमति दी गई है. इसके बाद दोनों को वापस संबंधित जेलों में ले जाया जाएगा.

दोनों भाइयों को प्रयागराज लाने के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की निगाह अबान के अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी रहेगी. आपको बता दें कि अबान अहमद की डेडबॉडी झांसी से सीधा हटवा गांव पहुंच चुकी है. अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में होना है.

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झांसी में हुआ था हादसा

झांसी-कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई थी. जिससे अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों को तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया.

इधर, चहेते भाई अबान अहमद की मौत की खबर जैसे ही झांसी जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को मिली, तो वह फूटकर रोने लगा. जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अली ने दोपहर में कुछ नहीं खाया, वहीं शाम को भी खाने से इंकार कर दिया. उसने सिसकियां लेते और करवट बदलते रात गुजारी.

झांसी जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ अली

सबसे छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए माफिया अतीक का बेटा अली झाँसी जेल से प्रयागराज के लिये रवाना हो गया है. पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ला रही है. अली 9 से 10 महीने से झांसी जेले में बंद है. बताया जाता है कि जनाजे में शामिल होने के दौरान वह भाई और बुआ से मुलाकात करेगा.

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