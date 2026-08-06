scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस तरफ बैठा था अतीक अहमद का बेटा, उसी तरफ से चकनाचूर हुई कार... तस्वीरें बयां कर रहीं हादसे की कहानी

झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई. प्रयागराज से झांसी जा रही कार हाइवे पर डिवाइडर से टकरा गई. अबान जिस तरफ बैठा था, टक्कर के बाद कार का वही हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ. हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
झांसी हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी. (Photo: ITG)
झांसी हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी. (Photo: ITG)

झांसी में हुए भीषण सड़क हादसे ने माफिया अतीक अहमद के परिवार को एक और बड़ा झटका दे दिया. प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की हादसे में मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि कार जिस तरफ से डिवाइडर से टकराई, उसी तरफ का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. अबान उसी ओर बैठा था. हादसा कितना भयावह था, इसकी गवाही तस्वीरें दे रही हैं.

ये हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ. प्रयागराज से एक कार झांसी की ओर बढ़ रही थी. कार में पांच लोग सवार थे. इनमें माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी था. सभी लोग झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे. लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर खत्म हो गया.

atiq ahmed son abaan ahmed dies in jhansi accident car crushed on his side

सम्बंधित ख़बरें

aaban ahmad died
अतीक के बेटे अबान की एक्सीडेंट में मौत, जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था
Supreme Court
सिर्फ ट्रेन टिकट न होने से रेल एक्सीडेंट का दावा खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
Mahindra Thar Ban in Goa
रेंट, एक्सीडेंट और सख्ती! इस राज्य में THAR पर बैन की तैयारी
5 dead, 12 injured in Etah road accident (Photo: Screengrab)
एटा: एक के बाद एक खड़ी रोडवेज बस में घुसे दो वाहन, 5 की मौत
Three close friends die in Banda road accident (Photo- ITG)
आखिरी सफर: एक बाइक, तीन दोस्त और मां के हाथ की पूड़ी-सब्जी

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की रोड एक्सीडेंट में मौत, जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था

हाइवे पर कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की तस्वीरें बताती हैं कि कार के एक हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा. अबान अहमद उसी तरफ बैठा था, जिस ओर टक्कर हुई.

atiq ahmed son abaan ahmed dies in jhansi accident car crushed on his side

हादसे में अबान अहमद समेत दो लोगों की मौत हो गई. वहीं मोहम्मद जैद, उमर और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

atiq ahmed son abaan ahmed dies in jhansi accident car crushed on his side

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया. क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. क्या कार की रफ्तार अधिक थी? क्या चालक को झपकी आई? या फिर कोई तकनीकी खराबी हादसे की वजह बनी? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. 

atiq ahmed son abaan ahmed dies in jhansi accident car crushed

यह भी पढ़ें: यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा: बारिश से ढही 100 साल पुरानी बिल्डिंग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

दरअसल, अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जेल भेजा गया था. अबान और उसके साथ मौजूद लोग उसी से मुलाकात करने जा रहे थे. हादसे की तस्वीरों में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह प्रभावित दिखाई देता है. लोहे की चादरें मुड़ चुकी हैं. शीशे टूट चुके हैं. और सबसे ज्यादा नुकसान उसी हिस्से में दिखाई देता है, जहां शुरुआती जानकारी के अनुसार अबान बैठा था. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसो के लेकर झांसी के SSP ने कहा कि मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की मौत तब हो गई, जब उसकी तेज रफ्तार कार एक डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'PD से पंडित...', अखिलेश के तंज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार |
    'गंजेरी-भंगेरी और आतंकी', कांवड़ियों पर मौलाना रशीदी के बिगड़े बोल |
    छत्तीसगढ़ में पहली बनेंगी हेवी मशीनें... BEML लगाएगा मेगा प्लांट, 79.80 एकड़ लैंड अलॉट |
    एक बाइक पर 6 सवार... बीच सड़क पर किया स्टंट, VIDEO वायरल हुआ तो पुलिस ने लिया एक्शन |
    95 रन, 8 छक्के और जोकोविच वाला सेलिब्रेशन... DPL में छा गए पप्पू यादव के बेटे |
    Atiq Ahmed के बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत, घायल ने बताई पूरी कहानी |
    Exclusive: जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की, पर रांची क्यों नहीं पहुंची नेहा बोरा? द‍िया ये जवाब |
    Sarkari Yojana: मंथली ₹5000... किसान के बच्‍चों को दे रही सरकार, कैसे लें लाभ? |
    Peshawari Rabri Kheer Recipe: बिना खोया-कंडेंस्ड मिल्क बनाएं मलाईदार पेशावरी रबड़ी खीर, सिर्फ 10 मिनट में मिलेगा हलवाई जैसा स्वाद |
    धंसे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे में झोल ही झोल, निर्माण कंपनी को फिर मिल गए ₹3500 करोड़ के नए ठेके!
    Advertisement