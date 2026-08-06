असद का एनकाउंटर, जेल में अली और अब अबान की मौत... झांसी से जुड़ा अतीक अहमद की फैमिली का ये कनेक्शन

यूपी का झांसी जिला एक बार फिर माफिया अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी बड़ी घटना का गवाह बना है. 2023 में इसी झांसी में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था. अब करीब तीन साल बाद उसी झांसी में अतीक के सबसे छोटे बेटे आबान (अमान) अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है. आबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और आबान समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

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यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि अतीक अहमद के परिवार की उस कहानी का नया अध्याय बन गई है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक बड़े घटनाक्रम सामने आते रहे हैं. पुलिस के मुताबिक हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर हाईवे पर हुआ. प्रयागराज से झांसी आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई. कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में मोहम्मद जैद, उमर समेत अन्य शामिल हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हाईवे से हटाकर यातायात बहाल कराया गया.

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भाई अली से मिलने जा रहा था आबान

जानकारी के अनुसार आबान अहमद प्रयागराज से झांसी इसलिए निकला था क्योंकि उसका बड़ा भाई अली अहमद झांसी जेल में बंद है. वह उससे मुलाकात करने जा रहा था. अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज की नैनी जेल से सुरक्षा कारणों के चलते झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था. बताया जा रहा है कि आबान अपने कुछ साथियों के साथ उसी मुलाकात के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती आशंका तेज रफ्तार और वाहन के नियंत्रण खोने की जताई जा रही है, हालांकि अंतिम कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा.

एक बार फिर सुर्खियों में आया झांसी

आबान की मौत के बाद झांसी का नाम एक बार फिर अतीक अहमद के परिवार के साथ जुड़ गया है. इससे पहले 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पारीछा डैम के पास यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद अहमद और उसके साथी मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर किया था. दोनों पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था और उन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. यूपी एसटीएफ के अनुसार, दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए. उस समय एसटीएफ ने बताया था कि असद और मोहम्मद गुलाम झांसी के आसपास छिपे हुए थे. लंबी निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के बाद उनकी लोकेशन मिली थी. पारीछा डैम के पास हुई मुठभेड़ में दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए गए थे.

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असद की मौत उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी. अब तीन साल बाद झांसी फिर अतीक परिवार से जुड़ी एक और बड़ी घटना के कारण सुर्खियों में है.

अतीक अहमद के पांच बेटों का हाल

कभी प्रयागराज के सबसे प्रभावशाली माफिया और पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद के पांच बेटे हैं. समय के साथ उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल गई. उमर अहमद सबसे बड़ा बेटा है और फिलहाल जेल में बंद है. अली अहमद दूसरे नंबर का बेटा है, जिसे नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था. असद अहमद तीसरे नंबर का बेटा था, जिसकी 2023 में झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. अहजम अहमद चौथे नंबर का बेटा है. आबान (अमान) अहमद सबसे छोटा बेटा था, जिसकी अब सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इस तरह अतीक अहमद के पांच बेटों में से एक की एनकाउंटर में और दूसरे की सड़क हादसे में जान जा चुकी है.

सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र था आबान

जानकारी के मुताबिक आबान अहमद प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र था. परिवार में वह सबसे छोटा होने के कारण खास माना जाता था. वह अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था. झांसी पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी सड़क हादसे में खत्म हो गई.



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